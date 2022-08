Résultats de Cisco (CSCO) T4 2022

Cisco a publié mercredi des résultats du quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les prévisions des analystes et fourni des prévisions meilleures que prévu pour l’année à venir. Le titre a augmenté de 2,5% en négociation prolongée.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 83 cents par action, ajusté, contre 82 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

83 cents par action, ajusté, contre 82 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 13,10 milliards de dollars, contre 12,79 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus ont légèrement diminué au cours du trimestre, qui s’est terminé le 30 juillet, selon un déclaration. Le bénéfice net a diminué de 6 % à 2,82 milliards de dollars, la marge brute ajustée de la société s’étant rétrécie à 63,3 %, contre 65,3 % au trimestre précédent. Les analystes avaient prédit 64,7%.

Pour l’exercice 2023, Cisco a prévu un bénéfice ajusté par action de 3,49 $ à 3,56 $ et une croissance des revenus de 4 % à 6 %. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice ajusté de 3,53 dollars par action, avec des revenus de 52,79 milliards de dollars, soit une croissance de 2,3%. Au cours de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,4 %.

Bien que les chiffres de Cisco dépassent généralement les estimations, l’entreprise a encore du mal à se développer alors que le monde de la technologie passe rapidement au cloud et aux logiciels d’abonnement et s’éloigne de l’achat de boîtiers physiques. Le cours de l’action de la société a baissé de 24 % cette année, tandis que le Nasdaq a chuté de 17 %.

Le principal segment d’activité de la société, Secure, Agile Networks, qui comprend les commutateurs de réseau de centres de données, a généré 46 % du chiffre d’affaires total à 6,09 milliards de dollars, en baisse de 1 % par rapport à l’année précédente, mais au-dessus du consensus de 5,86 milliards de dollars des analystes interrogés par StreetAccount.

La deuxième plus grande unité, Internet for the Future, qui contient du matériel de réseau optique routé que la société a acquis lors de son acquisition d’Acacia Communications en 2021, a généré un chiffre d’affaires de 1,26 milliard de dollars, en baisse de 10 % et en dessous du consensus de 1,36 milliard de dollars de StreetAccount.

Le segment Collaboration avec Webex a généré 1,16 milliard de dollars de revenus, en hausse de 2 % et au-dessus du consensus StreetAccount de 1,10 milliard de dollars. Au cours du trimestre, Cisco annoncé un nouveau téléphone de bureau vidéo et une plus grande disponibilité du logiciel de suppression du bruit de fond pour son service d’appel vidéo Webex.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 16h30 HE.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.