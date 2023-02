Résultats de Cisco (CSCO) T2 2023

Cisco a annoncé mercredi des résultats du deuxième trimestre fiscal meilleurs que prévu et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Les actions de la société de réseaux informatiques ont d’abord bondi dans les échanges prolongés avant de réduire la plupart de leurs gains.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 88 cents par action, ajusté, contre 86 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

88 cents par action, ajusté, contre 86 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 13,59 milliards de dollars, contre 13,43 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

actualités liées à l’investissement

Le chiffre d’affaires total de Cisco a augmenté de 7 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 28 janvier, selon un déclaration. Le bénéfice net a diminué d’environ 7 % pour s’établir à 2,77 milliards de dollars.

Certains composants qui entrent dans les produits matériels de Cisco restent des contraintes, mais la société a constaté une amélioration à tous les niveaux, a déclaré le PDG Chuck Robbins lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

“Sur la base des séquences que nous avons vues, la demande reste stable”, a-t-il déclaré, bien qu’il ait également déclaré que certains cycles de vente sont plus longs que d’habitude.

Les activités du secteur public de Cisco ont enregistré de meilleurs résultats que par le passé, tandis que dans la catégorie des fournisseurs de services, certains clients s’adaptent à la meilleure livraison des produits de l’entreprise dans leurs environnements, a déclaré Robbins.

La société a prévu pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté de 96 à 98 cents par action et une croissance des revenus de 11 à 13 %. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un bénéfice ajusté par action de 89 cents et un chiffre d’affaires de 13,58 milliards de dollars, ce qui implique une croissance de près de 6 %.

Cisco a relevé ses prévisions pour l’exercice 2023 et s’attend désormais à un bénéfice par action ajusté de 3,73 à 3,78 dollars et à une croissance des revenus de 9 à 10,5 %. Ces deux chiffres sont bien en avance sur les estimations des analystes.

Mais Cisco a déclaré que son arriéré augmentait d’année en année. Le carnet de commandes pour le matériel et les logiciels est toujours considérablement plus élevé que d’habitude pour Cisco en raison de la disponibilité limitée de l’approvisionnement, a déclaré Scott Herren, directeur financier de Cisco.

“Nous continuons d’avoir des taux d’annulation de commandes très bas, qui restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré Herren.

Les coûts logistiques ont quelque peu diminué, a-t-il déclaré.

Au cours du deuxième trimestre fiscal, le plus grand segment d’activité de Cisco, Secure, Agile Networks, qui comprend des commutateurs de réseau pour les centres de données, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,75 milliards de dollars. C’était en hausse de 14% et plus que le consensus de 6,52 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

L’unité Internet for the Future, qui comprend le matériel de réseau optique routé, a contribué pour 1,31 milliard de dollars, en baisse de 1 % et juste en dessous du consensus StreetAccount de 1,32 milliard de dollars.

Les revenus de la division Collaboration de Cisco contenant Webex ont chuté de 10 % à 958 millions de dollars, en deçà du consensus de 1,06 milliard de dollars de StreetAccount.

Au cours du trimestre, Cisco annoncé mises à jour de son logiciel cloud AppDynamics pour la surveillance des applications et a dévoilé un plan de restructuration qui comprend des modifications de son portefeuille immobilier.

Malgré le mouvement après les heures de bureau, les actions Cisco ont augmenté d’environ 2 %, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté de 8 % au cours de la même période.

MONTRE: La saison des gains bat son plein, et voici comment jouer contre 3 des plus grands noms