Résultats de Cisco (CSCO) T1 2023

Un panneau portant le logo du géant des technologies de communication et de sécurité Cisco Systems Inc est visible devant l’un de ses bureaux à San Jose, Californie, le 11 août 2022.

Cisco signalé résultats du premier trimestre fiscal mercredi qui a dépassé les estimations des analystes et a renforcé ses prévisions pour l’exercice 2023.

Le titre a augmenté d’environ 5 % en négociation prolongée.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action: 86 cents contre 84 cents attendus , selon Refinitiv

86 cents contre 84 cents attendus selon Refinitiv Revenu: 13,6 milliards de dollars contre 13,3 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv

Les revenus ont augmenté de 6 % d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice net a chuté de 10 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars. La société s’attend désormais à une croissance des ventes pour l’exercice 2023 de 4,5 % à 6,5 %, en hausse par rapport à une prévision antérieure qui prévoyait une croissance de 4 % à 6 %.

Le directeur financier Scott Herren a déclaré en aclibération de l’entreprise que Cisco a fourni de “résultats solides” et a attribué les prévisions de l’entreprise en partie à une “situation d’approvisionnement qui s’assouplit”.

Alors que les chiffres de Cisco ont dépassé les estimations, l’entreprise a encore du mal à se développer alors que le monde de la technologie passe rapidement au cloud et aux logiciels d’abonnement et s’éloigne de l’achat de boîtiers physiques. Le cours de l’action Cisco a baissé de 27 % cette année, tandis que le Nasdaq a chuté de 29 %.

Le principal segment d’activité de Cisco, qui comprend les commutateurs de réseau de centres de données, a généré un chiffre d’affaires de 6,68 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

Internet for the Future, sa deuxième plus grande unité, a vu ses revenus chuter de 5 % à 1,3 milliard de dollars. La division contient du matériel de réseau optique routé que la société a acquis lors de son acquisition d’Acacia Communications en 2021.

Les ventes du segment Collaboration, qui comprend Webex, ont généré 1,1 milliard de dollars de revenus, en baisse de 2 % d’une année sur l’autre.

Cisco tiendra son appel trimestriel avec les investisseurs à 16h30 HE.