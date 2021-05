Résultats de Cisco (CSCO) au troisième trimestre 2021

Dans cette image publiée le 2 mai 2021, de gauche à droite, le PDG de Cisco Chuck Robbins et la directrice des affaires publiques, des communications et du développement durable de la société Coca-Cola, Bea Perez, s’expriment sur scène lors du Global Citizen VAX LIVE: Le concert pour réunir le monde au SoFi Stadium. à Inglewood, Californie.

Les actions de Cisco ont chuté de 6% dans le cadre du trading prolongé mercredi après que le fabricant de matériel de réseau de centre de données a déclaré qu’il s’attendait à ce que les bénéfices de ce trimestre soient inférieurs aux prévisions des analystes. La société a révélé la nouvelle dans son rapport sur les revenus pour le trimestre terminé le 1er mai, son troisième trimestre fiscal.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: 83 cents par action, ajusté, contre 82 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

83 cents par action, ajusté, contre 82 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 12,80 milliards de dollars, contre 12,56 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Cisco a inversé une séquence de cinq trimestres de baisses de revenus, affichant une croissance de près de 7% d’une année sur l’autre, bien que le trimestre comprenne 14 semaines, au lieu de 14 au cours du trimestre de l’année précédente.

En ce qui concerne les prévisions, Cisco a déclaré qu’il voyait de 81 cents à 83 cents de bénéfice ajusté par action et de 6% à 8% de croissance des revenus au quatrième trimestre fiscal. Les analystes s’attendaient à 85 cents de bénéfice ajusté par action et à 12,82 milliards de dollars de revenus, ce qui implique une croissance de 5,5%.

Au troisième trimestre fiscal, le segment principal de Cisco, les plates-formes d’infrastructure, qui comprennent les ventes de matériel de commutation réseau, ont généré 6,83 milliards de dollars, soit une hausse de 6% et au-dessus de l’estimation consensuelle de FactSet de 6,77 milliards de dollars.

Le segment Applications qui comprend les produits d’appels vidéo Webex a généré 1,43 milliard de dollars de revenus, en hausse de 5% et un peu moins que le consensus FactSet de 1,44 milliard de dollars.

Cisco a été confronté à des défis liés à la chaîne d’approvisionnement, aux côtés des constructeurs automobiles et d’autres entreprises.

« La bonne nouvelle, et cela se reflète dans nos conseils, est que nous sommes convaincus que nous y travaillerons car nous avons déjà mis en place des accords révisés avec plusieurs de nos principaux fournisseurs », a déclaré le PDG de Cisco, Chuck Robbins, lors d’une conférence téléphonique avec analystes. « Nous pensons que ces actions nous permettront d’optimiser notre accès aux composants critiques, y compris les semi-conducteurs, et de prendre soin de nos clients en répondant à leur demande le plus rapidement possible. »

Les conditions d’approvisionnement ont eu un impact sur la marge brute ajustée pour le quatrième trimestre fiscal, car Cisco continue d’engager des coûts – des frais pour accélérer les livraisons et des coûts unitaires plus élevés – pour s’assurer qu’elle achemine les produits aux clients, a déclaré Scott Herren, directeur financier de la société.

« Je pense que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement resteront avec nous au moins à travers ce que je peux voir au moins jusqu’à la fin de cette année civile », a déclaré Herren.

Les prévisions de revenus auraient été plus élevées sans la dynamique actuelle de l’offre, a déclaré Robbins.

Au cours du trimestre, Cisco a clôturé son acquisition de 4,5 milliards de dollars d’un fabricant de matériel réseau Communications Acacia et l’acquisition de 730 millions de dollars d’une société de logiciels de communication en nuage IMImobile. Cisco aussi engagé à fournir la majorité de son portefeuille en tant que service.

Sans compter le mouvement après les heures de mercredi, les actions de Cisco ont augmenté d’environ 17% depuis le début de l’année, contre une hausse de 9% pour l’indice S&P 500 sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 16 h 30, heure de l’Est.

