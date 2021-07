Résultats de Chevron (CVX) Exxon (XOM) T2 2021

Chevron a annoncé vendredi un deuxième trimestre consécutif de bénéfices, l’amélioration de la demande de produits pétroliers et la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les opérations. La société a également rétabli son programme de rachat d’actions.

Le géant pétrolier a gagné 1,71 $ par action au cours du deuxième trimestre sur une base ajustée, avec un chiffre d’affaires de 37,6 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à ce que la société gagne 1,59 $ par action sur un chiffre d’affaires de 35,94 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv.

« Notre flux de trésorerie disponible était le plus élevé en deux ans en raison de solides performances opérationnelles et financières et d’une baisse des dépenses en capital », a déclaré Mike Wirth, PDG de Chevron, dans un communiqué. « Nous reprendrons les rachats d’actions au troisième trimestre à un taux prévu de 2 à 3 milliards de dollars par an. »

Au cours de la même période il y a un an, la société a perdu 1,59 $ par action sur une base ajustée sur un chiffre d’affaires de 13,49 milliards de dollars, la pandémie ayant sapé la demande de produits pétroliers.

Les derniers résultats sont également en hausse d’un trimestre à l’autre. Au cours du premier trimestre 2021, la société a gagné 90 cents par action sur une base ajustée, avec un chiffre d’affaires de 32,03 milliards de dollars.

Chevron a déclaré qu’il continuait de faire preuve de discipline avec ses dépenses en capital, qui sont en baisse de 32% jusqu’à présent cette année par rapport à l’année dernière. Au plus fort de la pandémie en 2020, la société, aux côtés de ses pairs, a réduit ses dépenses alors que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate sont brièvement tombés en territoire négatif pour la première fois jamais enregistrée.

La production nette d’équivalent pétrole de Chevron a augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 3,13 millions de barils par jour au cours du deuxième trimestre. Les opérations en amont de la société aux États-Unis ont rapporté 1,4 milliard de dollars, contre une perte de 2,1 milliards de dollars au cours de la même période il y a un an. Chevron a déclaré que son prix de vente moyen par baril de pétrole brut et de liquides de gaz naturel était de 54 $, contre 19 $ un an plus tôt.

Les actions de Chevron ont progressé de 1,6% vendredi en pré-marché.

Exxon devrait publier ses résultats trimestriels plus tard vendredi matin. La société devrait gagner 99 cents par action sur un chiffre d’affaires de 66,80 milliards de dollars, selon Refinitiv. Au dernier trimestre, la société a réalisé un bénéfice, brisant une séquence de quatre trimestres de pertes. La société a gagné 65 cents par action hors éléments sur un chiffre d’affaires de 59,15 milliards de dollars.