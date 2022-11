Résultats de Carvana (CVNA) T3 2022

Actions de Carvana a chuté dans les échanges prolongés jeudi après que le détaillant de voitures d’occasion en ligne ait manqué les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de résultats pour le troisième trimestre et ait annoncé une baisse des revenus, des bénéfices et des ventes par rapport à l’année précédente.

L’action a chuté de plus de 7 % pendant les échanges après les heures normales de bureau, effaçant rapidement un gain de 6,5 % par rapport au début de la journée de négociation. Les actions de la société ont été presque réduites de moitié cette année, alors que les ventes de véhicules d’occasion et les prix élevés se sont refroidis par rapport aux records. L’action a clôturé jeudi à 14,35 dollars par action.

Voici les performances de Carvana, comparées aux estimations des analystes compilées par Refinitiv :

Perte par action : 2,67 $ contre 1,94 $ attendu

2,67 $ contre 1,94 $ attendu Revenu: 3,39 milliards de dollars contre 3,71 milliards de dollars

Presque tous les aspects des opérations de Carvana ont diminué par rapport à l’année précédente, y compris une baisse de 31% du bénéfice brut à 359 millions de dollars. Ses unités de vente au détail vendues ont diminué de 8% par rapport au troisième trimestre de 2021 à 102 570 véhicules, tandis que le bénéfice brut par unité – une mesure très surveillée par les investisseurs – a diminué de plus de 1 100 $ à 3 500 $.

Il y a un an, le marché des véhicules d’occasion était considérablement élevé, car les consommateurs qui ne pouvaient pas trouver ou se permettre d’acheter un nouveau véhicule ont opté pour une voiture ou un camion d’occasion. Les stocks de véhicules neufs ont été considérablement épuisés pendant la pandémie de coronavirus, en grande partie en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs.

“Cet environnement économique reste incertain, mais nous nous concentrons résolument sur l’objectif de conduire l’entreprise vers la rentabilité”, a déclaré le PDG et cofondateur de Carvana, Ernie Garcia, dans un communiqué. “Bien que les progrès soient rarement linéaires, nous restons sur la bonne voie pour devenir le plus grand et le plus rentable des détaillants automobiles.”