Résultats de BP T4 et exercice 2022

Mardi, le géant pétrolier BP a annoncé des bénéfices annuels records, doublant le total de l’année dernière alors que les prix des combustibles fossiles montaient en flèche à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Le géant britannique de l’énergie a affiché un bénéfice sous-jacent sur le coût de remplacement, utilisé comme indicateur du bénéfice net, de 27,7 milliards de dollars pour 2022. Cela par rapport à 12,8 milliards de dollars l’année précédente.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice net de 27,6 milliards de dollars pour l’année 2022. BP a déclaré que son précédent record de bénéfices annuels était de 26,3 milliards de dollars en 2008.

Pour le quatrième trimestre, BP a affiché un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars, dépassant de peu les attentes des analystes de 4,7 milliards de dollars.

BP a annoncé un nouveau rachat d’actions de 2,75 milliards de dollars, qu’il prévoit d’achever avant l’annonce de ses résultats du premier trimestre 2023 début mai. Il a également augmenté son dividende de 10% à 6,61 cents par action ordinaire.

Le PDG de BP, Bernard Looney, a décrit les bénéfices comme “un bon ensemble de résultats”.

“Tout d’abord, j’espère que vous pouvez voir une entreprise qui fonctionne bien, performante tout en se transformant. Nous avons eu notre plus grande fiabilité opérationnelle de notre histoire, nous avons eu le coût de production le plus bas en 16 ans, donc l’entreprise elle-même fonctionne très bien.” Looney a déclaré mardi à “Squawk Box Europe” de CNBC.

“Deuxièmement, nous nous penchons sur notre stratégie aujourd’hui. Nous annonçons jusqu’à 8 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans la transition énergétique au cours de cette décennie et jusqu’à 8 milliards de dollars supplémentaires dans le pétrole et le gaz pour soutenir la sécurité énergétique et l’abordabilité de l’énergie cette décennie”. il ajouta. “Et troisièmement, il s’agit de s’assurer que nous revenons à nos actionnaires.”

BP a déclaré que la dette nette du quatrième trimestre avait été réduite à 21,4 milliards de dollars, contre 30,6 milliards de dollars par rapport à la même période un an plus tôt.

Les actions de BP ont augmenté de plus de 4% lors des transactions tôt le matin à Londres.