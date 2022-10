Résultats de Boeing (BA) T3 2022

Boeing a annoncé mercredi une perte trimestrielle de 3,3 milliards de dollars alors que les charges de son unité de défense ont contré les progrès de son activité d’avions commerciaux.

Le fabricant, cependant, a généré près de 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 septembre, en hausse par rapport aux sorties de 507 millions de dollars un an plus tôt.

Voici comment Boeing s’est comporté par rapport aux estimations des analystes compilées par Refinitiv :

Perte ajustée par action : 6,18 $ contre un bénéfice par action attendu de 7 cents.

6,18 $ contre un bénéfice par action attendu de 7 cents. Revenu: 15,96 milliards de dollars contre 17,76 milliards de dollars attendus.

Boeing a signalé des accusations dans ses programmes de ravitailleur KC-46 et Air Force One. La société avait précédemment révélé des pertes de plus d’un milliard de dollars liées à la modification de deux 747 jumbo jets pour servir d’Air Force One, un contrat négocié sous l’ancien président Donald Trump.

“Nous nous concentrons entièrement sur la maturation de ces programmes, l’atténuation des risques et la réalisation de nos clients et de leurs missions importantes”, a déclaré mercredi le PDG de Boeing, David Calhoun, dans une note d’employé.

Calhoun et d’autres dirigeants de l’aérospatiale ont déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre entravent l’augmentation de la production.

“Nous sommes réalistes quant à l’environnement auquel nous sommes confrontés et prenons des mesures globales”, a écrit Calhoun au personnel mercredi. “Dans nos installations de production, nous ne poussons pas le système trop vite. Nous ralentissons si nécessaire et travaillons dur pour nous assurer que le travail est terminé dans l’ordre.”

Les dirigeants de Boeing discuteront des résultats lors d’un appel mercredi à 10 h 30 HE avec des analystes, où la société sera probablement confrontée à des questions sur les augmentations potentielles de la production d’avions commerciaux et son dernier calendrier sur la certification des modèles les plus petits et les plus grands de son 737 Max le plus vendu. .

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.