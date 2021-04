Boeing a annoncé mercredi les résultats du premier trimestre avant la cloche, alors que les investisseurs recherchent des indices sur le rythme de la reprise après la pandémie de Covid-19.

Voici les chiffres:

Perte par action: 1,53 $. Les analystes s’attendaient à une perte par action de 1,16 $, selon Refinitiv, mais il est immédiatement difficile de savoir si les chiffres sont comparables.

1,53 $. Les analystes s’attendaient à une perte par action de 1,16 $, selon Refinitiv, mais il est immédiatement difficile de savoir si les chiffres sont comparables. Revenu: 15,22 milliards de dollars, contre 15,02 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Boeing a été aux prises avec l’impact de la pandémie sur la demande de voyages et d’avions de ligne, ainsi que de l’échouement prolongé de son avion 737 Max, le plus vendu, après que deux accidents mortels ont tué 346 personnes. Les régulateurs ont commencé à lever l’échouement en novembre 2020.

Mais la demande de nouveaux avions a augmenté cette année, car un rebond de la demande de voyages a encouragé certains gros clients comme United Airlines et Southwest Airlines à revenir sur leurs projets de mise à jour de leur flotte et à se préparer à la croissance. En mars, les nouvelles commandes d’avions de Boeing ont dépassé les annulations pour la première fois depuis 2019.

Les investisseurs rechercheront les perspectives de Boeing sur le rythme des livraisons d’avions, qui sont essentielles car les compagnies aériennes et les autres clients paient la majeure partie du prix d’un avion lorsque les fabricants les remettent. Le mois dernier, Boeing a repris les livraisons de ses 787 gros porteurs après avoir signalé des problèmes de production l’année dernière et les dirigeants donneront probablement plus de détails sur le nombre de jets qu’il prévoit de remettre cette année.

La société basée à Chicago est également susceptible de fournir une mise à jour sur la mise à la terre de certains avions de ligne 737 Max en raison de problèmes électriques.

Les actions de Boeing ont augmenté d’environ 13% jusqu’à présent cette année, contre un gain de 11,5% dans le S&P 500.

Les dirigeants de Boeing devraient discuter des résultats lors d’un appel à 10 h 30 HE.

