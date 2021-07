Résultats de BNP Paribas T2 2021

LONDRES — BNP Paribas a annoncé vendredi un bond annuel de 26% de son bénéfice net pour le deuxième trimestre de cette année, dépassant les attentes du marché.

La banque française a déclaré que le bénéfice net avait atteint 2,9 milliards d’euros (3,44 milliards de dollars) sur la période de trois mois se terminant en juin. En comparaison, les analystes avaient pointé un bénéfice net de 2,24 milliards d’euros, selon Refinitiv.

BNP Paribas a déclaré que les derniers résultats avaient bénéficié d’un rebond de l’activité commerciale, les économies ayant assoupli certaines mesures de verrouillage de Covid-19.

« Il y a une reprise de l’économie, si vous regardez le volume des transactions par carte, des transactions d’entreprise, des transactions numériques, ils sont vraiment en hausse. Et cela signifie essentiellement que les volumes sont en hausse, les crédits sont en hausse, les commissions sont en hausse, et tout cela alimente essentiellement cela [performance] », a déclaré à CNBC Lars Machenil, directeur financier de BNP Paribas.

La division des marchés domestiques a vu ses revenus augmenter de près de 10 % par rapport à il y a un an. En revanche, le pôle banque d’investissement enregistre une baisse de ses revenus de près de 10 %.

Le prêteur français a justifié la baisse des revenus de la banque d’investissement par le fait que sa performance il y a un an avait été exceptionnellement élevée.

S’adressant à Charlotte Reed de CNBC, Machenil a évité de singulariser les performances de l’unité au cours du trimestre et a déclaré que « Chez BNP, nous examinons CIB (Corporate and Institutional Banking) dans son ensemble avec tous les services car parfois il y a plus de demande pour un que pour l’autre. »

« L’ensemble de nos services bancaires aux entreprises et aux institutions augmente régulièrement », a-t-il déclaré.

