Résultats de Beyond Meat (BYND) T2 2021

Des paquets de galettes de hamburger à base de plantes Beyond Meat sont exposés à la vente.

Beyond Meat a annoncé jeudi une perte plus importante que prévu, car la hausse des coûts et des investissements dans ses activités a pesé sur les marges.

La société a également exprimé sa prudence pour le second semestre, citant la variante delta Covid.

Les actions de la société ont chuté de plus de 4% dans le cadre des échanges prolongés.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Perte par action : 31 cents contre 24 cents attendus

31 cents contre 24 cents attendus Revenu: 149,4 M$ vs 140,8 M$ attendus

Au cours du deuxième trimestre fiscal, Beyond a déclaré que sa perte nette s’était élargie à 19,7 millions de dollars, ou 31 cents par action, contre une perte de 10,2 millions de dollars, ou 16 cents par action, un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte par action de seulement 24 cents.

La société a déclaré que les pertes se sont accélérées en raison des investissements qu’elle réalise pour soutenir ses efforts d’expansion, comme l’augmentation de ses effectifs et des dépenses supplémentaires en marketing, ainsi que des coûts de fret plus élevés.

Les ventes nettes ont augmenté de 31,8% à 149,4 millions de dollars, dépassant les attentes de 140,8 millions de dollars.

Aux États-Unis, qui représentent les deux tiers des revenus de Beyond, la demande d’épicerie a chuté, mais les ventes de services de restauration ont plus que triplé par rapport à il y a un an. Pourtant, les épiceries représentent environ les trois quarts des ventes de Beyond aux États-Unis.

En dehors des États-Unis, les ventes au détail et dans les services alimentaires ont plus que doublé. L’entreprise s’est développée en Europe et en Chine.

Dans la perspective du troisième trimestre, Beyond a déclaré qu’il s’attend à un chiffre d’affaires de 120 à 140 millions de dollars, en deçà des estimations de Wall Street de 153,3 millions de dollars.

« Je suis optimiste quant à ce qui nous attend », a déclaré le PDG Ethan Brown dans un communiqué. « Cela dit, étant donné la récente augmentation des cas de Covid-19, qui pourrait perturber les modèles de demande, nous pensons que la prudence pour le reste de l’année reste généralement appropriée. »

