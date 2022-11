Résultats de Best Buy (BBY) T3 2023

Meilleur achat mardi a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices trimestriels, la demande d’électronique grand public à gros prix ayant résisté malgré l’inflation.

Le détaillant d’électronique grand public a réitéré ses perspectives pour le trimestre des fêtes. Il a relevé ses prévisions pour l’année complète pour refléter le rythme, affirmant qu’il s’attend à une baisse d’environ 10% des ventes comparables.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 6% dans les échanges avant commercialisation mardi.

Voici comment le détaillant a fait pour le troisième trimestre fiscal terminé le 29 octobre par rapport à ce que Wall Street anticipait, selon une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action: 1,38 $ ajusté contre 1,03 $ prévu

1,38 $ ajusté contre 1,03 $ prévu Revenu: 10,59 milliards de dollars contre 10,31 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net pour la période de trois mois a diminué à 277 millions de dollars, ou 1,22 $ par action, contre 499 millions de dollars, ou 2 $ par action, un an plus tôt.

Best Buy observe un environnement de vente plus incertain cette saison des fêtes. Certains consommateurs touchés par l’inflation se retirent des articles discrétionnaires et dépensent plus d’argent pour les nécessités et les expériences. La société s’est jointe à d’autres détaillants pour réduire ses perspectives cet été. Il a déclaré à l’époque qu’il s’attendait à ce que les ventes des magasins comparables chutent d’environ 11% pour la période de 12 mois se terminant en janvier.

Un mois après que Best Buy a mis en garde contre un ralentissement des ventes, il a supprimé des emplois dans tout le pays.

Les actions de Best Buy ont baissé d’environ 30 % jusqu’à présent cette année, sous-performant l’indice S&P 500. Les actions ont clôturé lundi à 70,83 $, en baisse de près de 2 %. La valeur marchande de l’entreprise est de 15,95 milliards de dollars.

