Résultats de Best Buy (BBY) T2 2023

Des téléviseurs sont en vente dans un magasin Best Buy à New York.

Best Buy a déclaré mardi que les ventes avaient chuté d’environ 13% au cours du deuxième trimestre fiscal, le détaillant ayant ressenti un recul des acheteurs fatigués par l’inflation.

Le détaillant a réaffirmé ses prévisions pour l’année complète, affirmant qu’il s’attend à une demande plus faible pour l’électronique grand public, car les gens paient plus pour l’épicerie et l’essence. Il s’attend à ce que les ventes des magasins comparables chutent d’environ 11 % pour la période de 12 mois terminée en janvier. La société avait réduit ses prévisions pour l’année complète et le deuxième trimestre fin juillet.

Voici comment le détaillant s’est comporté au cours de la période de trois mois terminée le 30 juillet par rapport à ce que Wall Street prévoyait, selon une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,54 $ ajusté contre 1,27 $ attendu

Chiffre d’affaires : 10,33 milliards de dollars contre 10,24 milliards de dollars attendus

Le trimestre de Best Buy reflète un changement radical dans les habitudes de consommation des consommateurs. Il y a un an, le détaillant a vu ses ventes augmenter de près de 20 % alors que les acheteurs achetaient des téléviseurs, des ordinateurs portables et plus encore pour maintenir des habitudes alimentées par la pandémie comme le travail à domicile et la diffusion de films en continu.

Maintenant, cependant, certains de ces schémas se sont estompés à mesure que les gens retournent au bureau ou partent en vacances d’été. Certains consommateurs sautent sur les articles coûteux et discrétionnaires car ils paient plus pour les nécessités.

Les ventes en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins 14 mois, une mesure clé connue sous le nom de ventes dans les magasins comparables, ont diminué de 12,1 % par rapport à la période de l’année précédente. C’est légèrement mieux que les prévisions de Best Buy, qui prévoyaient une baisse d’environ 13 % pour la période de trois mois en cours.

Le bénéfice net trimestriel de Best Buy est tombé à 306 millions de dollars, ou 1,35 $ par action, contre 734 millions de dollars, ou 2,90 $ par action, un an plus tôt. Hors éléments, il a gagné 1,57 $ par action.

À la clôture de lundi, les actions de Best Buy ont baissé d’environ 27 % jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé lundi à 73,70 $, en baisse de moins de 1 %. La valeur marchande de l’entreprise est d’environ 16,6 milliards de dollars.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.