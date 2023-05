Résultats de Best Buy (BBY) T1 2024

Des téléviseurs sont en vente dans un magasin Best Buy à New York.

Meilleur achat jeudi a dépassé les attentes de bénéfices trimestriels de Wall Street, mais ses ventes ont manqué les estimations et il a réitéré les attentes d’une baisse des dépenses sur l’électronique grand public cette année.

Les actions ont augmenté de plus de 5% dans les échanges avant commercialisation.

Le détaillant a confirmé les perspectives qu’il partageait en mars. Il s’attend à un chiffre d’affaires annuel compris entre 43,8 et 45,2 milliards de dollars, une baisse par rapport à son dernier exercice et une baisse comparable des ventes comprise entre 3% et 6%.

« Dans cet environnement, les clients se sentent clairement prudents et prennent des décisions de compromis alors qu’ils continuent de faire face à une inflation élevée et à une faible confiance des consommateurs en raison d’un certain nombre de facteurs », a déclaré le PDG Corie Barry dans un communiqué de presse.

Pourtant, jusqu’à présent, la démographie des clients de Best Buy et le pourcentage de produits haut de gamme qu’ils achètent sont restés à peu près les mêmes, a-t-elle déclaré.

Voici comment l’entreprise s’est comportée pour la période de trois mois qui s’est terminée le 29 avril, par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,15 $ ajusté contre 1,11 $ attendu

Chiffre d’affaires : 9,47 milliards de dollars contre 9,52 milliards de dollars attendus

Best Buy est le dernier détaillant à partager une mise à jour sur le consommateur américain. Au cours de la semaine dernière, de nombreux détaillants, dont Walmart, Cible et Dépôt à domicile ont parlé d’acheteurs plus sensibles aux prix qui ne sont pas aussi disposés à dépenser pour des articles coûteux ou discrétionnaires – en particulier par rapport aux années de la pandémie alimentées par les chèques de relance.

En tant que détaillant d’électronique grand public, Best Buy est plus vulnérable à ce recul, car bon nombre des articles qu’il vend ont un prix plus élevé et ne sont pas remplacés fréquemment.

Le bénéfice net de Best Buy au premier trimestre est tombé à 244 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, contre 341 millions de dollars, ou 1,49 $ par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes du trimestre ont diminué à 9,47 milliards de dollars, en baisse de 11% par rapport aux 10,65 milliards de dollars de l’année précédente, et sont restées en deçà des attentes de Wall Street.

Les ventes comparables ont diminué de 10,1% au cours du trimestre, en ligne avec la baisse attendue par les investisseurs, selon StreetAccount.

La société a cherché d’autres moyens de gagner de l’argent lorsque les gens n’achètent pas autant de téléviseurs, de smartphones ou de systèmes de cinéma maison. Plus tôt cette année, il a conclu un accord avec Atrium Health, un système de soins de santé basé en Caroline du Nord, pour vendre des appareils et gérer l’installation d’un programme qui permet aux patients d’obtenir des soins hospitaliers à domicile. Il a récemment relancé son programme d’adhésion, My Best Buy, qui facture des frais d’abonnement et comprend des fonctionnalités telles que le support technique, les retours prolongés et l’accès anticipé aux produits phares.

Best Buy a également licencié des centaines d’employés de magasin en avril. Le détaillant a refusé de préciser le nombre, mais a déclaré qu’il ajouterait des travailleurs dans des domaines en croissance tels que son programme d’adhésion et ses activités de santé.

Le nombre d’employés de l’entreprise a diminué au fil des ans. Fin janvier, Best Buy comptait plus de 90 000 employés aux États-Unis et au Canada. C’est en baisse par rapport aux près de 125 000 travailleurs qu’il comptait au début de 2020, selon les documents financiers de l’entreprise.

Les actions de Best Buy ont clôturé mercredi à 69,15 dollars, portant la valeur marchande de la société à 15,12 milliards de dollars. Jusqu’à présent cette année, son action a baissé d’environ 14 %, derrière les gains de 7 % du S&P 500 et les baisses de 2 % du XRT axé sur la vente au détail au cours de la même période.