Résultats de Berkshire Hathaway BRK T2 2023

Berkshire Hathaway a annoncé samedi une solide augmentation de son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre, tandis que le trésor de trésorerie du conglomérat de Warren Buffett a atteint près de 150 milliards de dollars.

Les bénéfices d’exploitation du géant basé à Omaha – qui englobent les bénéfices tirés de la myriade d’entreprises détenues par la société, comme l’assurance, les chemins de fer et les services publics – ont totalisé 10,043 milliards de dollars au dernier trimestre, soit 6,6% de plus que le chiffre du même trimestre il y a un an.

Le bénéfice net a totalisé 35,91 milliards de dollars, contre une perte de 43,62 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière. Les bons résultats ont été renforcés par une augmentation des souscriptions d’assurance et des revenus de placement de Berkshire.

Berkshire a rapporté un gain non réalisé de près de 26 milliards de dollars sur ses investissements, sa participation gigantesque dans Pomme a mené la reprise du marché au deuxième trimestre. Le géant de la technologie a grimpé de près de 18 % au cours du trimestre et le pari de Berkshire a grimpé à 177,6 milliards de dollars.