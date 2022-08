Résultats de Berkshire Hathaway BRK T2 2022

Une impression de type Andy Warhol du PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, est accrochée à l’extérieur d’un stand de vêtements lors de la première réunion annuelle en personne depuis 2019 de Berkshire Hathaway Inc à Omaha, Nebraska, États-Unis, le 30 avril 2022.

Les bénéfices d’exploitation de Berkshire Hathaway ont bondi au deuxième trimestre malgré les craintes d’un ralentissement de la croissance, mais le conglomérat de Warren Buffett n’a pas été à l’abri de la tourmente globale du marché.

Les bénéfices d’exploitation du conglomérat – qui englobent les bénéfices réalisés par la myriade d’entreprises détenues par le conglomérat comme l’assurance, les chemins de fer et les services publics – ont totalisé 9,283 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022, a rapporté Berkshire samedi matin. Il a marqué une augmentation de 38,8% par rapport au même trimestre il y a un an.

Cependant, la société a enregistré une perte de 53 milliards de dollars sur ses investissements au cours du trimestre. L’investisseur légendaire a de nouveau demandé aux investisseurs de ne pas se focaliser sur les fluctuations trimestrielles de ses investissements en actions.

“Le montant des gains/pertes d’investissement au cours d’un trimestre donné n’a généralement aucun sens et fournit des chiffres sur le bénéfice net par action qui peuvent être extrêmement trompeurs pour les investisseurs qui connaissent peu ou pas les règles comptables”, a déclaré Berkshire dans un communiqué.

Les actions ont chuté dans un marché baissier au cours du deuxième trimestre après que des hausses de taux agressives de la part de la Réserve fédérale pour maîtriser la flambée de l’inflation ont fait craindre une récession. Le S&P 500 a enregistré une perte trimestrielle de plus de 16% – sa plus forte baisse d’un trimestre depuis mars 2020. Pour le premier semestre, l’indice de marché au sens large a chuté de 20,6% pour sa plus forte baisse au premier semestre depuis 1970.

L’action de classe A du conglomérat a chuté de plus de 22 % au deuxième trimestre, en baisse de près de 24 % par rapport à son sommet historique atteint le 28 mars.