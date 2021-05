Résultats de Berkshire Hathaway (BRK) T1 2021

Le bénéfice d’exploitation de Berkshire Hathaway a rebondi alors que les activités du conglomérat se remettaient de la pandémie. Le président Warren Buffett a continué à racheter des actions Berkshire de manière agressive au premier trimestre, mais à un rythme légèrement plus lent.

Berkshire a déclaré un bénéfice d’exploitation de 7,018 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 20% par rapport à 5,871 milliards de dollars à la même période il y a un an. Le méli-mélo d’entreprises du conglomérat, y compris l’assurance, le transport, les services publics, la vente au détail et la fabrication, a vu des signes de reprise au milieu de la réouverture de l’économie.

Au cours du premier trimestre, la société a racheté 6,6 milliards de dollars d’actions Berkshire, après un record de 24,7 milliards de dollars de rachats l’année dernière au lieu de conclure des transactions. Le conglomérat a enregistré 9 milliards de dollars de rachats d’actions au quatrième trimestre.

La pile de trésorerie de Berkshire Hathaway a augmenté d’environ 5% au cours du trimestre pour atteindre plus de 145,4 milliards de dollars. Juste légèrement en dessous du niveau record observé à la fin du troisième trimestre de l’année dernière.

Buffett est resté à l’écart alors que l’environnement de négociation devient plus compétitif et que les évaluations du marché sont devenues élevées. L’investisseur légendaire a déclaré lors de la réunion annuelle de l’année dernière qu’il n’avait rien vu d’attrayant pour appuyer sur la gâchette d’une acquisition de taille comme il l’a fait dans le passé.

Les placements en actions de Berkshire ont également enregistré des gains solides, augmentant d’environ 2,8 milliards de dollars au dernier trimestre. Cependant, Buffett a dit aux actionnaires de ne pas se concentrer sur les fluctuations trimestrielles des gains et des pertes d’investissement.

« Le montant des gains (pertes) d’investissement dans un trimestre donné n’a généralement pas de sens et fournit des chiffres de bénéfice net par action qui peuvent être extrêmement trompeurs pour les investisseurs qui ont peu ou pas de connaissance des règles comptables », a déclaré Berkshire dans un communiqué.

À la fin du mois de mars, Apple restait la plus grande participation en actions du portefeuille de Berkshire, d’une valeur de plus de 110 milliards de dollars. Les autres principaux titres sont American Express, Bank of America et Coca Cola.

Grâce au programme de rachat et à une reprise de ses activités opérationnelles, les actions «B» de Berkshire ont augmenté de plus de 18% en 2021 pour atteindre un niveau record.

Le chiffre d’affaires total du conglomérat s’est élevé à 64,6 milliards de dollars au dernier trimestre, plus élevé que l’estimation de la rue de 63,66 milliards de dollars, selon Refinitiv.

L’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire débutera samedi à 12h30 HE à Los Angeles en présence de Buffett et du vice-président Charlie Munger. L’événement se déroulera pratiquement sans participants pour la deuxième fois.