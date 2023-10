Résultats de Bank of America (BAC) du 3ème trimestre 2023

Banque d’Amérique a dépassé les estimations de bénéfice du troisième trimestre mardi grâce à des revenus d’intérêts plus élevés que prévu.

Voici ce que l’entreprise a rapporté :

Bénéfice par action : 90 cents contre une estimation attendue de 82 cents de LSEG, anciennement connue sous le nom de Refinitiv

Revenus : 25,32 milliards de dollars, contre 25,14 milliards de dollars attendus

Le bénéfice a augmenté de 10% à 7,8 milliards de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée, par rapport à l’année précédente, a déclaré la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, dans un communiqué. libérer. Les revenus ont grimpé de 2,9% à 25,32 milliards de dollars, dépassant l’estimation du LSEG.

Les revenus nets d’intérêts ont augmenté de 4% à 14,4 milliards de dollars, soit environ 300 millions de dollars de plus que ce que les analystes prévoyaient, alimentés par la hausse des taux et la croissance des prêts.

Bank of America était censée être l’un des principaux bénéficiaires de la hausse des taux d’intérêt cette année. Au lieu de cela, les actions de la société ont été les moins performantes parmi celles de leurs pairs des grandes banques en 2023. En effet, sous la direction du PDG Brian Moynihan, le prêteur a accumulé des titres à long terme et à faible rendement pendant la pandémie. Ces titres ont perdu de la valeur à mesure que les taux d’intérêt grimpaient.

Cela rend Bank of America plus sensible à la récente hausse des rendements du Trésor à 10 ans que ses pairs – et plus similaire à certaines banques régionales qui soignent également des obligations sous-marines. Bank of America a enregistré plus de 100 milliards de dollars de pertes papier sur obligations à milieu de l’année.

La situation a mis sous pression le revenu net d’intérêts de la banque, ou NII, qui est un indicateur clé que les analystes surveilleront ce trimestre. En juillet, le directeur financier de la banque, Alistair Borthwick, a confirmé ses prévisions précédentes selon lesquelles le NII s’élèverait à environ 57 milliards de dollars pour 2023.

L’action de Bank of America a chuté de 18 % cette année jusqu’à lundi, derrière le gain de 10 % de son rival JPMorgan Chase.

La semaine dernière, JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont chacun dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre, aidés par des coûts de crédit meilleurs que prévu. Morgan Stanley publie les résultats mercredi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.