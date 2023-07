Résultats de Bank of America (BAC) au 2e trimestre 2023

Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp., lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines à Washington, DC, le 22 septembre 2022.

Banque d’Amérique devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture mardi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 84 cents par action, selon Refinitiv

Chiffre d’affaires : 25 milliards de dollars

Revenu net d’intérêts : 14,2 milliards de dollars, selon FactSet

Négociation : Titres à revenu fixe 2,77 milliards de dollars ; actions 1,48 milliard de dollars

Alors que les analystes s’attendaient à ce que Bank of America soit l’un des principaux bénéficiaires de la hausse des taux d’intérêt, cela ne s’est pas déroulé de cette façon. Le revenu net d’intérêts de la société, l’un des principaux moteurs des revenus d’une banque, a été sous pression ces derniers temps, car la croissance des prêts et des dépôts a ralenti.

Les actions de Bank of America ont baissé d’environ 11 % cette année, comparativement à la baisse d’environ 20 % de l’indice bancaire KBW.

Ce mois-ci, le Bureau de la protection financière des consommateurs a déclaré avoir infligé une amende à la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, pour abus de clients, notamment de faux comptes et de faux frais. Les analystes peuvent demander au PDG Brian Moynihan si les problèmes ont été résolus.

Vendredi, JPMorgan Chase , Citigroup et Wells Fargo chacun a affiché des bénéfices qui ont dépassé les attentes des analystes dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés. Morgan Stanley devrait publier les résultats plus tard mardi, et Goldman Sachs conclut mercredi les bénéfices des grandes banques.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.