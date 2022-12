Résultats d’autopsie d’Anne Heche : l’acteur n’était pas en état d’ébriété au moment du décès – National

Le rapport d’autopsie final d’Anne Heche a révélé qu’elle n’était pas en état d’ébriété – bien qu’il y ait des traces de cocaïne dans son système – au moment de l’accident de voiture mortel de l’acteur en Californie le 5 août.

“Il n’y avait aucune preuve de facultés affaiblies par des substances illicites au moment de l’accident”, a déclaré Sarah Ardalani, porte-parole du coroner du comté de Los Angeles, dans un communiqué.

Heche, 53 ans, a subi des blessures mettant sa vie en danger après avoir conduit sa Mini Cooper bleue dans une maison de Mar Vista, provoquant un incendie de grande ampleur. Elle est décédée plus tard d’une «lésion cérébrale anoxique grave» qui a fait gonfler son cerveau. Elle a été déclarée légalement morte le 11 août et a été retirée du système de survie deux jours plus tard.

Heche a été piégée dans son véhicule pendant environ 30 minutes avant que les pompiers ne puissent la sortir de l’enfer. Le rapport d’autopsie, qui a été publié mardi, affirme que Heche a subi des brûlures au premier degré sur environ 40 % de son corps.

Les responsables du coroner ont écrit qu’il n’y avait pas d’alcool dans le système de Heche au moment de l’accident. L’acteur avait cependant des traces de benzoylecgonine, le principal métabolite de la cocaïne, découvertes dans son sang.

Cela signifiait que Heche avait consommé de la cocaïne dans le passé, mais pas au moment de l’accident.

Un rapport de toxicologie a révélé la présence de fentanyl dans le système de Heche, mais la substance a été “obtenue après qu’elle ait reçu un traitement à l’hôpital et est donc compatible avec un usage thérapeutique”.

Du cannabis a également été découvert dans un échantillon d’urine de Heche, mais “n’a pas été détecté dans le sang d’admission et correspond à une utilisation antérieure, mais pas au moment de la blessure”, selon le rapport.

Peu de temps après que Heche ait été retirée du système de survie, le coroner a déclaré que sa mort était un accident.

La femme qui vivait dans la maison de location Mar Vista où Heche a eu un accident de voiture a depuis poursuivi la succession de l’acteur pour 2 millions de dollars. La femme a perdu sa maison et la plupart de ses biens à la suite de l’accident, bien qu’elle et ses animaux de compagnie soient physiquement indemnes.