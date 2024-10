Résultats Daniel Altmaier – Arthur Fils 2024

Analyse du match Daniel Altmaier Arthur Fils



Les Enjeux du match Daniel Altmaier Arthur Fils



Chacun veut se siffler au 2ème tour. Aucun avantage au niveau de la motivation

L’état de forme

Daniel Altmaier, 82ème au classement ATP, oscille entre les circuits Challenger et ATP. Il a signé un huitième de finale à Anvers (ATP 250) la semaine dernière avant de se rendre pour la première fois à Bâle. L’Allemand de 26 ans s’est qualifié pour le grand tableau grâce à des victoires ce week-end sur Jesper De Jong (6-4, 7-6) et Jacob Fearnley (6-3, 3-6, 7-6 ). Il a surtout joué sur terre battue cette saison (39 matches). Son meilleur résultat sur ocre a été un 3ème tour au Masters 1000 de Madrid.

Son adversaire, Arthur Fils (20 ans), se présente à Bâle avec son meilleur classement en carrière. Il est 20ème mondial après avoir été titré à Tokyo début octobre. Toutefois, le Français n’a pas été en mesure de confirmer cette performance dernièrement à Shanghai où il a été battu dès son entrée en matière par l’Espagnol Roberto Carballes Baena (7-6, 7-6). Fils a joué trois rencontres sur dur intérieur cette année, toutes en Coupe Davis. Il a perdu les deux premières et gagné la dernière en septembre face à Jiri Lehecka (2-1), joueur du top 40. Petit avantage Altmaier sur la forme

100€ de bonus remboursés en CASH + 40€ de CASHBACK Offerts !

L’historique des confrontations Daniel Altmaier Arthur Fils



Le bilan entre les deux joueurs est de 2 victoires partout. Fils mène 2-1 en 2024 mais a perdu leur dernier affrontement, sur la terre battue de Madrid en avril. Aucun avantage sur les confrontations

Le bilan des joueurs sur la surface

Depuis 2022 sur dur intérieur :

– Altmaier a un bilan de 6 victoires pour 7 défaites. Avec 56% de succès en carrière.

– Fils à un bilan de 43 victoires pour 24 défaites (avec circuit secondaire). Avec 58% de succès en carrière. Avantage Fils sur la surface

Les autres paramètres à prendre en compte

RAS.

Quelles sont les probabilités du pronostic Daniel Altmaier Arthur Fils ?

La victoire de Daniel Altmaier a une probabilité de 24%.

La victoire d’Arthur Fils a une probabilité de 76% d’après les cotes.

Pronostics 1-2 du match Daniel Altmaier Arthur Fils



Arthur Fils ne devrait pas tergiverser face à un joueur bien moins fort sur le papier. Victoire Fils

Notre pronostic gratuit Daniel Altmaier Arthur Fils



Mettez par exemple sur le pari « Victoire Fils » (côte à 1,29) pour tenter de gagner 229€

– Inscrivez-vous chez ZEbet et votre 1er pari est DOUBLÉ !

– Rentrez bien le code RDJX2 au moment de votre inscription !

– Vous obtenez le montant de votre 1er pari en Bonus PEU IMPORTE son résultat !

– Déposez par exemple 100€ et obtenez 100€ de Bonus FORCEMENT !

-Misez par exemple vos 100€ déposés et gagnés 229€ (129€ du pari + 100€ de Bonus)

EXCLU : 15€ sans dépôt + 85€ de Bonus offerts chez ParionsSport En Ligne

Utilisez le code RDJ15 pour récupérer 15€ GRATUITS !!! ⇒ Cliquez ICI jusqu’au 28/10 !

Bon match, et n’hésitez pas à laisser vos pronostics et commentaires avec ceux des joueurs ci-dessous !