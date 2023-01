Résultats d’American Airlines (AAL) T4 2022

Compagnies aériennes américaines Les bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, car la forte demande de voyages et les tarifs élevés ont soutenu les résultats pendant une période de vacances mouvementée.

Les actions d’American ont baissé de 2 %, s’échangeant autour de 16 $ jeudi.

Voici comment American Airlines s’est comporté dans le quatrième trimestre par rapport à ce que Wall Street anticipait, sur la base d’une moyenne d’estimations d’analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,17 $ contre 1,14 $ prévu

1,17 $ contre 1,14 $ prévu Revenu total: 13,19 milliards de dollars contre 13,20 milliards de dollars prévus

Pour les trois mois terminés le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice net de 803 millions de dollars, ou 1,14 $ par action, non ajusté – une nette amélioration par rapport à une perte de 931 millions de dollars, ou 1,44 $ par action, au cours de la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels de 13,19 milliards de dollars ont augmenté de 16,6 % par rapport à la même période en 2019, avant que la pandémie de Covid n’entrave les voyages. American plus tôt ce mois-ci a relevé ses estimations de revenus et de bénéfices pour son quatrième trimestre.

American a engrangé ce chiffre d’affaires record au quatrième trimestre malgré une capacité d’exploitation inférieure de 6,1%, ce qui suggère que les voyageurs continuent de payer pour les sièges.

Pour l’année complète, American a déclaré un bénéfice net de 127 millions de dollars. Il s’agissait du premier bénéfice en année pleine pour le transporteur depuis 2019, a déclaré le PDG Robert Isom dans un message aux employés jeudi matin.

La société a payé en moyenne 3,50 $ par gallon de carburant au quatrième trimestre, en hausse de 48 % par rapport à l’année dernière. Il s’attend à ce que ce coût se situe entre 3,33 $ et 3,38 $ le gallon alors qu’il se dirige vers son premier trimestre de 2023.

Sur la base de ces estimations de coûts et de l’évolution de la demande, American a déclaré qu’il s’attend à ce que la capacité soit de 8% à 10% supérieure à celle du premier trimestre 2022 et prévoit qu’elle atteindra le seuil de rentabilité sur le bénéfice par action.

Les dirigeants des compagnies aériennes à Delta et Uni étaient également optimistes quant aux réservations de 2023 malgré les inquiétudes concernant les licenciements dans les grandes entreprises américaines et la faiblesse économique.

Les compagnies aériennes américaines et autres ont souligné les contraintes de capacité liées aux pénuries d’avions et au manque de pilotes, en particulier pour les compagnies aériennes régionales, facteurs qui ont maintenu les tarifs aériens élevés.

Isom a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société que les contraintes des pilotes de ligne principale devraient s’atténuer cette année, mais que les pénuries de pilotes régionaux devraient durer encore plusieurs années. American a déclaré qu’il prévoyait d’embaucher 2 000 pilotes pour ses opérations principales cette année.

La compagnie aérienne basée à Fort Worth, au Texas, a déclaré que ses coûts unitaires seront probablement stables ou en baisse jusqu’à 3% au premier trimestre par rapport à l’année précédente, et en hausse jusqu’à 5% pour l’année complète en 2022.

Les prévisions pour l’année complète incluent de nouveaux contrats de travail, bien que le transporteur n’ait pas encore conclu d’accords préliminaires avec les pilotes et les agents de bord.

Parmi les plus grands transporteurs américains, seul Delta a un accord préliminaire avec ses aviateurs.