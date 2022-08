Résultats d’AMD T2 2022

DMLA signalé résultats pour le trimestre se terminant en juin qui a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus, mais le fabricant de puces a donné une prévision pour le trimestre en cours qui était à la traîne des attentes de Wall Street.

L’action AMD a chuté jusqu’à 5 % à un moment donné de la négociation prolongée.

Voici comment l’entreprise a fait :

PSE : 1,05 $, ajusté, contre 1,03 $ attendu, selon Refinitiv

: 1,05 $, ajusté, contre 1,03 $ attendu, selon Refinitiv Revenu: 6,55 milliards de dollars, contre 6,53 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Le fabricant de puces a déclaré qu’il s’attendait à 6,7 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre en cours, plus ou moins 200 millions de dollars. Les analystes tablaient sur 6,83 milliards de dollars.

AMD a actuellement une opportunité de marché importante car son principal rival pour les processeurs PC et serveurs, Intel, trébuche avec l’exécution.

Les puces d’AMD ont dépassé celles d’Intel en termes de performances, et les investisseurs cherchent à voir si l’entreprise dispose de l’offre et de l’exécution nécessaires pour prendre des parts de marché.

Les quatre principaux segments d’AMD ont progressé au cours du trimestre.

AMD a déclaré que les ventes des centres de données avaient augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Le segment comprend des puces pour le cloud computing et AMD a déclaré que la croissance était due aux fortes ventes de processeurs pour serveurs.

Les revenus du segment Client, qui comprennent les ventes de PC et de puces pour ordinateurs portables, ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au cours du trimestre, malgré les signes de ralentissement des ventes d’ordinateurs à la fin d’un boom de deux ans alimenté par la pandémie. AMD a déclaré que la croissance était attribuable aux ventes de processeurs mobiles, probablement pour les ordinateurs portables.

Les ventes de puces pour consoles comme la Playstation 5 et la Xbox Series X ont également été un moment fort pour AMD au cours du trimestre. Les ventes du segment des jeux ont augmenté de 32 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,7 milliard de dollars, tirées par les puces « semi-personnalisées » pour les consoles, et non par les processeurs graphiques pour les PC de jeu.

Le segment embarqué d’AMD, qui comprend des puces pour les réseaux ou les voitures, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars, a été stimulé par l’acquisition de Xilinx par AMD, qui a été finalisée au premier trimestre.

L’action AMD est en baisse de 31 % jusqu’à présent en 2022, les investisseurs vendant des actions de semi-conducteurs à croissance rapide face aux craintes d’inflation et de récession.

AMD a déclaré avoir racheté 920 millions de dollars de ses actions au cours du deuxième trimestre.