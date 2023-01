Résultats d’AMD au quatrième trimestre 2022

DMLA signalé résultats du quatrième trimestre mardi, battant les attentes de Wall Street en matière de ventes et de bénéfices, mais a guidé les analystes vers une baisse de 10% des ventes d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours. Le titre a augmenté de plus de 2% en négociation prolongée. Voici comment la société s’est comportée par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv pour le trimestre se terminant en décembre :

BPA : 0,69 $, ajusté, contre 0,67 $ par action attendu

Chiffre d’affaires : 5,6 milliards de dollars, contre 5,5 milliards de dollars attendus

AMD a déclaré qu’il s’attendait à 5,3 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre en cours, légèrement inférieur à une estimation de Refinitiv de 5,47 milliards de dollars. L’estimation d’AMD suggère une baisse de 10 % des ventes au cours du trimestre en cours. Les ventes d’AMD ont augmenté de 44 % en 2022.

La société a également déclaré qu’elle s’attendait à ce que sa marge brute ajustée soit d’environ 50 %, une mesure clé pour les fabricants de puces.

AMD a annoncé des bénéfices, car bon nombre de ses fabricants de puces rivaux ont trébuché ces dernières semaines, citant une baisse de la demande des consommateurs pour l’électronique finie et la surabondance de pièces nécessaires à la fabrication de PC et de serveurs. Intel, le principal concurrent d’AMD, a annoncé la semaine dernière un trimestre désastreux qui comprenait de faibles perspectives pour 2023.

Le fabricant de puces a attribué son rythme à la forte croissance de ses activités embarquées et de centres de données, et a déclaré que ses revenus clients, ou puces pour PC et ordinateurs portables, et son segment de jeux étaient en baisse.

Le segment des centres de données d’AMD a augmenté de 42 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Son segment embarqué a augmenté de 1 868 %, a déclaré AMD, en raison des ventes de son achat de Xilinx.

Alors qu’AMD a déclaré avoir vu les ventes de ses puces PC et de ses processeurs graphiques ralentir, il a déclaré que son segment des centres de données avait augmenté de 42% d’une année sur l’autre, suggérant qu’il avait pris des parts de marché à Intel.

Mais son groupe de clients, qui comprend les ventes de processeurs pour PC, a diminué de 51 % d’une année sur l’autre en raison de l’effondrement du marché des PC, a déclaré AMD. Il a ajouté que ses clients avaient trop de stocks de ses puces, un thème que d’autres sociétés de semi-conducteurs ont mentionné ces dernières semaines. Le marché mondial des PC connaît un ralentissement prolongé, selon les estimations.

La PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que l’environnement PC était “faible” dans un communiqué.

“Bien que l’environnement de la demande soit mitigé, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner des parts de marché en 2023 et à générer une croissance à long terme basée sur notre portefeuille de produits différencié”, a déclaré Su dans un communiqué.

L’activité de jeu d’AMD, qui comprend des cartes graphiques et des puces pour consoles de jeu, a diminué de 7 % d’une année sur l’autre. La baisse provient des cartes graphiques et a été compensée par les revenus “semi-personnalisés”, ce qui explique comment la société déclare les ventes de puces pour les systèmes de jeu comme la PlayStation 5.

AMD s’attend à ce que les segments dotés de puces PC et de processeurs graphiques continuent de baisser au cours du trimestre en cours, mais les ventes de centres de données et d’embarqués augmenteront.