Résultats d’Alphabet (GOOGL) T4 2022

Alphabet revenus déclarés après la cloche. Voici les résultats

Bénéfice par action (EPS): 1,05 $ contre 1,18 $ par action attendu, selon Refinitiv

actualités liées à l’investissement

Revenu: 76,05 milliards de dollars, contre 76,53 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Wall Street surveille également d’autres chiffres clés dans le rapport :

Revenus publicitaires YouTube : 8,25 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount.

Chiffre d’affaires de Google Cloud : 7,43 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount.

Coûts d’acquisition de trafic (TAC) : 13,32 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount.

L’activité publicitaire principale de Google devrait enregistrer une expansion minimale par rapport à l’année précédente, et la croissance devrait rester à un chiffre jusqu’à la fin de 2023, selon les estimations des analystes.

Le ralentissement de l’économie et la concurrence de TikTok ont ​​nui à Google ainsi qu’à ses rivaux publicitaires numériques Se casser et Facebook. Plus tôt cette semaine, Snap a signalé des revenus plus faibles que prévu, tandis que le parent de Facebook Méta a dépassé les estimations mais a tout de même enregistré une baisse de 4 % de ses ventes.

En janvier, Alphabet a annoncé qu’il licenciait 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs. L’entreprise a récemment déclaré à ses employés qu’un plus grand nombre d’entre eux risqueraient d’avoir de faibles notes de performance que les années précédentes.

Alphabet a également réduit de 15 % le personnel de son unité des sciences de la santé Verily, citant une restructuration censée mieux positionner l’entreprise pour rechercher l’indépendance financière.

La pression monte pour Google par d’autres moyens.

Chatbot basé sur l’intelligence artificielle ChatGPT, lancé à la fin de l’année dernière par Microsoft -adossé à OpenAI, est considéré comme présentant un risque pour le moteur de recherche de Google. Les dirigeants ont taquiné que la société pourrait présenter un produit similaire au public à un moment donné cette année. CNBC a rapporté cette semaine que Google expérimente en interne plusieurs produits potentiels qui pourraient influencer son activité de recherche.

En janvier, le ministère américain de la Justice a déposé son deuxième procès antitrust contre Google en un peu plus de deux ans, celui-ci ciblant son activité publicitaire. Il s’agissait du premier procès fédéral intenté contre Google sous l’administration Biden.

Google affiche désormais sa volonté d’investir massivement dans le sport en direct. Au cours du quatrième trimestre, la société a accepté de payer 2 milliards de dollars par an pendant les sept prochaines années pour que YouTube détienne les droits exclusifs de “NFL Sunday Ticket”.

REGARDEZ: Le ministère américain de la Justice traite un litige antitrust contre Google