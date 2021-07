Résultats d’Alphabet (GOOGL) T2 2021

Alphabet publié au deuxième trimestre 2021 gains après la cloche. L’action a augmenté de plus de 4% sur les chiffres solides, qui ont écrasé les attentes des analystes.

Voici les résultats.

Bénéfice par action (BPA) : 27,26 $ contre 19,34 $ par action, selon les estimations de Refinitiv.

Revenu: 61,88 milliards de dollars contre 56,16 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv.

Revenus publicitaires YouTube : 7,00 milliards de dollars contre 6,37 milliards de dollars attendus, selon les estimations de StreetAccount.

Revenus de Google Cloud : 4,63 milliards de dollars contre 4,40 milliards de dollars attendus, selon les estimations de StreetAccount.

Coûts d'acquisition du trafic (TAC) : 10,93 milliards de dollars contre 9,74 milliards de dollars attendus, selon les estimations de StreetAccount.

Les revenus publicitaires totaux de Google ont atteint 50,44 milliards de dollars, en hausse de 69 % par rapport au trimestre de l’année précédente, qui avait été affecté par le début de la pandémie de Covid.

Les revenus de YouTube ont dépassé les 7 milliards de dollars, en hausse de 83% par rapport à l’année dernière, se rapprochant des revenus trimestriels de Netflix, qui s’élevaient à 7,34 milliards de dollars.

Google Cloud a rapporté 4,63 milliards de dollars, contre 3,01 milliards de dollars il y a un an.

L’activité cloud a enregistré des pertes d’exploitation de 591 millions de dollars, une amélioration spectaculaire par rapport à la perte de 1,43 milliard de dollars de l’année dernière. Google Cloud comprend des plates-formes d’infrastructure et d’analyse de données, des outils de collaboration tels que Google Docs et Sheets, et « d’autres services pour les entreprises clientes ».