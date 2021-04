Alphabet a signalé des battements énormes sur ses lignes supérieure et inférieure pour son premier quart de 2021, qui a propulsé l’action de plus de 4% dans le trading après les heures de bureau.

Voici comment la société mère de Google s’est comportée au cours du trimestre par rapport à ce que les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv attendaient:

Gains: 26,29 $ par action contre 15,82 $ par action attendus

26,29 $ par action contre 15,82 $ par action attendus Revenu: 55,31 milliards de dollars contre 51,70 milliards de dollars attendus

55,31 milliards de dollars contre 51,70 milliards de dollars attendus Revenus Google Cloud: 4,05 milliards de dollars contre 4,07 milliards de dollars, selon les estimations de FactSet.

4,05 milliards de dollars contre 4,07 milliards de dollars, selon les estimations de FactSet. Annonces YouTube: 6,01 milliards de dollars contre 5,70 milliards de dollars, selon StreetAccount.

6,01 milliards de dollars contre 5,70 milliards de dollars, selon StreetAccount. Coûts d’acquisition du trafic (TAC): 9,71 milliards de dollars contre 9,25 milliards de dollars, selon les estimations de FactSet.

Les revenus de Google ont augmenté de 34% par rapport à la même période un an auparavant. La société a déclaré des revenus publicitaires de 44,68 milliards de dollars pour le trimestre. C’est une augmentation significative par rapport à 33,76 milliards de dollars au même trimestre l’an dernier.

Les publicités YouTube se sont chiffrées à 6,01 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 49% par rapport à l’an dernier.

YouTube est devenu le vainqueur de la pandémie en termes de sites de médias sociaux, selon un récent rapport de Pew, qui indique que la plate-forme vidéo a vu son utilisation passer de 73% des adultes américains en 2019 à 81% en 2021.

Au cours du premier trimestre, YouTube a également révélé ses dernières mesures pour son concurrent Short TikTok, qui, selon la société, avait 3,5 milliards de vues par jour à la fin du mois de janvier. Il a également annoncé qu’il s’étendrait à d’autres pays, y compris aux États-Unis à partir de cette année.

Les revenus de Google Cloud ont augmenté de 46% d’une année sur l’autre pour atteindre 4,05 milliards de dollars, ce qui était conforme aux attentes de Wall Street. Il a perdu 974 millions de dollars au cours du trimestre, réduisant considérablement les pertes par rapport à la même période il y a un an. Google Cloud comprend des plates-formes d’infrastructure et d’analyse de données, des outils de collaboration tels que Google Docs et Sheets, et «d’autres services pour les entreprises».

Le segment «Autres paris» de la société a perdu 1,15 milliard de dollars sur des revenus de 198 millions de dollars.

Le conseil d’administration d’Alphabet a approuvé un rachat d’actions supplémentaire d’un montant maximum de 50 milliards de dollars le 23 avril, a indiqué le dépôt de mardi.

En mars, Google a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars dans l’expansion des bureaux et des centres de données dans 19 États, créant ce qui représentera au moins 10 000 emplois à temps plein. Cela s’est produit alors que l’entreprise redoublait d’efforts pour ramener ses effectifs dans des bureaux physiques après la pandémie.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.