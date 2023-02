Résultats d’Airbnb (ABNB) T4 2022

Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre. Airbnb a déclaré un bénéfice net de 319 millions de dollars pour le trimestre, contre 55 millions de dollars un an plus tôt, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement de 506 millions de dollars, dépassant les 432 millions de dollars attendus par les analystes, selon StreetAccount.

Dans sa lettre aux actionnaires, Airbnb a déclaré qu’elle constatait une forte demande continue au début de 2023. La société a déclaré que les revenus du premier trimestre se situeraient entre 1,75 et 1,82 milliard de dollars, au-dessus des 1,69 milliard de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Airbnb a déclaré avoir fait des choix difficiles pour réduire ses dépenses pendant la pandémie, mais a légèrement augmenté son effectif au cours des deux dernières années. La société a déclaré qu’elle prévoyait de “continuer à embaucher à un rythme judicieux en 2023” et que par rapport à 2019, son effectif est en baisse de 5% tandis que son chiffre d’affaires est en hausse de 75%.

La valeur brute des réservations, qu’Airbnb utilise pour suivre les revenus des hôtes, les frais de service, les frais de nettoyage et les taxes, a totalisé 13,5 milliards de dollars au quatrième trimestre. La société a annoncé 88,2 millions de nuits et d’expériences réservées au quatrième trimestre, en hausse de 20 % d’une année sur l’autre, mais en dessous des 89,7 millions attendus par les analystes, selon StreetAccount.

Airbnb a déclaré dans la lettre aux investisseurs que les voyageurs retournaient dans les grandes villes, qui ont toujours été l’un des “domaines les plus forts” de son activité. La société a déclaré que les voyages intérieurs et sur de courtes distances continuaient d’être solides, mais qu’elle a constaté “une amélioration encore plus importante” des voyages sur de plus longues distances et transfrontaliers au cours du trimestre.

Airbnb a déclaré que la croissance de la demande et de l’offre des clients est restée forte tout au long de 2022.

Les tarifs quotidiens moyens ont diminué de 1 % par rapport à il y a un an pour s’établir à 153 $ au quatrième trimestre. La société a terminé 2022 avec 6,6 millions d’inscriptions actives, ce qui reflète une augmentation de plus de 900 000, ou 16 %, par rapport à 2021.

Airbnb s’est dit “particulièrement encouragé” par les gains de parts de marché en Amérique latine, la poursuite de la reprise en Asie-Pacifique et les voyageurs européens qui réservent tôt leurs vacances d’été.

La société tiendra son appel trimestriel avec les investisseurs mardi à 16h30 HE.