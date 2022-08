Résultats d’Airbnb (ABNB) T2 2022

Airbnb a battu les estimations de Wall Street pour gains et revenus affichés qui était conforme aux estimations pour le deuxième trimestre. La société a également annoncé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars.

Les actions ont baissé d’environ 9% après les heures, malgré ce qui semblait être un rapport solide, suggérant que Wall Street recherchait une croissance encore plus importante et un meilleur chiffre d’affaires.

Voici les numéros clés :

Bénéfice par action: 0,56 $ contre 0,43 $ attendu par les analystes, selon Refinitiv.

0,56 $ contre 0,43 $ attendu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 2,10 milliards de dollars contre 2,11 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Airbnb, comme Uber, a bénéficié d’une augmentation des dépenses de consommation en activités plutôt qu’en biens. Le chiffre d’affaires a bondi de 58 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,1 milliards de dollars, contribuant ainsi au deuxième trimestre le plus rentable de l’entreprise à ce jour.

Airbnb a déclaré un bénéfice net de 379 millions de dollars, contre une perte de 68 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

La société a déclaré qu’elle avait resserré ses dépenses au plus fort de la pandémie, ce qui l’avait aidée à la rendre plus légère et plus ciblée, et qu’elle avait adapté ses activités à mesure que les voyages continuaient de changer.

Airbnb prévoit des revenus records au troisième trimestre malgré les vents contraires des fluctuations des taux de change, en particulier l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar. Il a guidé les revenus du troisième trimestre entre 2,78 milliards de dollars et 2,88 milliards de dollars, devant l’estimation de 2,77 milliards de dollars de StreetAccount. La société a déclaré avoir battu un record de revenus en une seule journée le 4 juillet, ce qui, selon elle, annonce une forte saison estivale à venir.

Pour le deuxième trimestre, Airbnb a rapporté plus de 103 millions de nuits et d’expériences réservées. Il s’agit du plus grand nombre trimestriel jamais enregistré par la société, mais il n’a pas atteint les estimations de StreetAccount de 106,4 millions de nuits et d’expériences réservées.

La valeur brute des réservations, qu’Airbnb utilise pour suivre les revenus des hôtes, les frais de service, les frais de nettoyage et les taxes, a totalisé 17 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 27 % d’une année sur l’autre.

Et tandis que de nombreuses entreprises rappellent leurs employés au bureau, les séjours de longue durée, où les clients séjournent dans une maison pendant 28 jours ou plus, sont restés le segment à la croissance la plus rapide d’Airbnb, avec une croissance de 25 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

La société a déclaré que les nuits brutes réservées pour les voyages transfrontaliers avaient dépassé les niveaux d’avant la pandémie au cours du trimestre et avaient doublé par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Les tarifs quotidiens moyens ont augmenté de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, atteignant 164 $. C’est une hausse de 7 % par rapport au même trimestre il y a un an, hors effets des fluctuations monétaires. La société s’attend à ce que l’ADR soit stable au troisième trimestre sur une base annuelle.