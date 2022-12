Résultats d’Adobe (ADBE) T4 2022

Adobe Les actions ont augmenté de 6% dans les échanges prolongés jeudi après que le fabricant de logiciels de conception a annoncé des résultats et des prévisions pour le quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 3,60 $ par action, ajusté, contre 3,50 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

3,60 $ par action, ajusté, contre 3,50 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 4,53 milliards de dollars, contre 4,53 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre, qui s’est terminé le 2 décembre, selon un déclaration. Au trimestre précédent, le chiffre d’affaires a augmenté de 13 %. Le bénéfice net, à 1,18 milliard de dollars, a légèrement diminué par rapport à 1,23 milliard de dollars au trimestre de l’année précédente.

“Nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation records en mettant l’accent sur la rentabilité”, devrait déclarer le PDG Shantanu Narayen aux analystes lors d’une conférence téléphonique, selon remarques préparées.

En ce qui concerne les prévisions, Adobe a appelé à un bénéfice ajusté par action de 3,65 à 3,70 dollars sur des revenus de 4,60 à 4,64 milliards de dollars au premier trimestre fiscal. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 3,64 dollars de bénéfice ajusté par action et à 4,64 milliards de dollars de revenus. Les chiffres n’incluent pas l’impact de Figma. La société a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2023.

L’activité Digital Media d’Adobe, qui comprend les abonnements aux logiciels de conception Creative Cloud, a généré 3,30 milliards de dollars de revenus, ce qui n’atteint pas tout à fait le consensus StreetAccount de 3,31 milliards de dollars. Les revenus de la création ont augmenté de 8 % au cours du trimestre. L’unité Digital Experience, qui comprend le logiciel de marketing d’Adobe, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,15 milliard de dollars, soit un peu plus que le consensus StreetAccount de 1,14 milliard de dollars.

Au cours du trimestre, Adobe a annoncé qu’il achèterait la start-up de logiciels de conception Figma pour environ 20 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante transaction de l’entreprise publique de 40 ans à ce jour.

“Dans l’ensemble, le processus réglementaire se déroule comme prévu”, a déclaré David Wadhwani, président de l’activité Digital Media, lors de l’appel. Le ministère américain de la Justice et l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés examinent l’accord, et Adobe s’attend toujours à ce qu’il soit conclu en 2023, dira Wadhwani.

En supprimant l’effet du mouvement après les heures de bureau, les actions d’Adobe ont chuté de 42 % cette année, tandis que l’indice S&P 500 a baissé de 18 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

