Résultats d’Abercrombie & Fitch (ANF) pour le deuxième trimestre 2023

Abercrombie s’est également démarqué parce qu’il a défié les tendances de l’industrie. Les détaillants, y compris Dépôt à domicile , Cible et Walmart ont tous parlé des consommateurs qui ne dépensent pas aussi librement pour des articles discrétionnaires, comme les vêtements. Casier à pied a fait écho à des sentiments similaires, alors que ses ventes ont chuté et qu’il a abaissé mercredi ses prévisions pour l’année complète.

Les ventes du détaillant et le cours de ses actions ont grimpé en flèche, alors qu’Abercrombie a réinventé son image, passant d’un magasin de centre commercial connu pour ses modèles torse nu et son fort parfum d’eau de Cologne à un détaillant qui trouve un écho auprès d’un public plus large.

Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les marges d’exploitation s’améliorent également, à mesure que les coûts du fret et des matières premières comme le coton automne. Il prévoit des marges opérationnelles comprises entre 8 et 9 %, contre des attentes antérieures de 5 à 6 %.

Et, a-t-elle ajouté, le détaillant continuera d’ouvrir des magasins et d’investir dans son expérience numérique, même si le contexte économique reste incertain.

« Nous en avons déjà parlé, mais nous ne sommes plus une marque de jeans et de t-shirts », a-t-elle déclaré. « Nous sommes certainement une marque lifestyle aujourd’hui. »

Actions de Abercrombie & Fitch a grimpé en flèche en début de séance, après que le détaillant ait écrasé les attentes de bénéfices et de ventes de Wall Street pour le trimestre et relevé ses prévisions pour l’année.

Les produits Abercrombie ont évolué pour proposer des vêtements que les clients peuvent porter, qu’ils se rendent au bureau ou sortent pour un happy hour, a déclaré Horowitz. Ces articles comprennent des pantalons sur mesure appelés Sloane, disponibles dans différents tissus et qui ont gagné en popularité grâce à TikTok, ainsi qu’une collection de robes que les acheteurs peuvent porter lors d’une fête ou d’un mariage.

« Nous nous sommes vraiment étendus à de nombreuses nouvelles catégories, de sorte que ce jeune millénaire peut désormais porter cette marque du travail à son week-end », a-t-elle déclaré.

À la clôture de mardi, les actions d’Abercrombie avaient grimpé d’environ 80 % cette année, dépassant de loin les gains d’environ 14 % du S&P 500. Les actions de la société ont atteint un sommet de 52 semaines à 43,47 $ plus tôt cette semaine.

L’entreprise s’est également efforcée d’augmenter les ventes de Hollister, une marque qui séduit davantage les adolescents. Horowitz a déclaré aux investisseurs lors de l’appel que le détaillant avait intensifié ses campagnes numériques pour Hollister. Elle a déclaré que le trafic client s’était amélioré au cours du trimestre et que la croissance des ventes s’était poursuivie début août.

Les ventes comparables, une mesure qui exclut l’impact des ouvertures, fermetures et rénovations de magasins, ont augmenté de 13 % dans l’ensemble de l’entreprise. Pour la marque éponyme Abercrombie, les ventes comparables ont grimpé de 23 %. Pour Hollister, ils ont augmenté de 5 % sur un an.

Les stocks ont chuté de 30 % d’une année sur l’autre, car l’entreprise gérait les commandes de près et recherchait les marchandises nécessaires en fonction de la demande.

Lors de l’appel avec les investisseurs, Horowitz a déclaré que les ventes de la société avaient augmenté au deuxième trimestre, quel que soit le sexe et toutes les régions. En ce qui concerne les vêtements pour femmes, elle a déclaré que les acheteurs achetaient des robes et des pantalons. Dans le secteur des vêtements pour hommes, les hauts et les pantalons en tricot se sont révélés populaires, car les acheteurs recherchaient des vêtements polyvalents pouvant s’adapter à différentes saisons et situations.

Elle a également vanté les ouvertures de magasins, notamment le nouveau magasin Abercrombie qui a ouvert ses portes le mois dernier sur la Cinquième Avenue à New York.

La société prévoit d’ouvrir environ 35 nouveaux magasins, d’en remodeler ou de rénover 20 et d’en fermer 30, a déclaré le directeur financier Scott Lipesky aux investisseurs lors d’un appel téléphonique.