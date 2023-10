Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a affirmé que le parti travailliste « redessinait la carte politique » en renversant les énormes majorités conservatrices de Tamworth et du Mid Bedfordshire et en portant un double coup dur aux élections partielles à Rishi Sunak.

À Tamworth, Sarah Edwards du Labour a obtenu une majorité de 19 000 voix et a battu son rival conservateur Andrew Cooper par une majorité de 1 316 voix.

Le résultat dans le siège du « mur rouge » dans les Midlands a vu un gigantesque basculement de 23,9 pour cent des conservateurs vers les travaillistes. Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré qu’« aucun gouvernement n’a perdu un siège aussi sûr que celui de Tamworth ».

Dans le Mid-Bedfordshire, Alistair Strathern a surmonté une majorité de 24 000 voix en remportant le siège par 1 192 voix contre son rival conservateur Festus Akinbusoye – soit un écart de 20,5 points de pourcentage en faveur du parti travailliste.

Le résultat obtenu dans l’ancien siège de Nadine Dorries était la plus grande majorité renversée par les travaillistes lors d’une élection partielle depuis 1945.

Les travaillistes ont été ravis des résultats et ont souligné que ni Tamworth ni Mid Bedfordshire n’étaient des sièges cibles pour eux. Le porte-parole de Sir Keir avait affirmé à la veille des élections que les deux sièges conservateurs « ultra-sûrs » étaient des « coups de lune ».

Le professeur Curtice note que l’importance du basculement entre les conservateurs et les travaillistes à Tamworth est encore plus grande que lors de l’élection partielle de Selby dans le nord du Yorkshire plus tôt cette année – ce qui suggère que les conservateurs sont sur la bonne voie pour un effacement des élections générales. Tamworth était le 57e siège conservateur le plus sûr du pays.

M. Starmer a déclaré que les résultats étonnants montrent que les électeurs « veulent en grande majorité du changement », ajoutant : « Ils sont prêts à faire confiance à notre nouveau parti travailliste pour y parvenir ».

Il a ajouté : « Les électeurs du Mid Bedfordshire, de Tamworth et de Grande-Bretagne veulent un gouvernement travailliste déterminé à répondre aux attentes des travailleurs, avec un plan approprié pour reconstruire notre pays. »

(PENNSYLVANIE)

De nombreux commentateurs politiques et sondeurs s’attendaient à ce que les travaillistes et les libéraux-démocrates divisent le vote dans le Mid Bedfordshire et permettent aux conservateurs de tenir le coup.

Les Lib-Dems sont arrivés en troisième position avec un peu plus de 9 000 voix. À Tamworth, le parti est arrivé cinquième, derrière Reform UK, Britain First et UKIP avec seulement 417 voix.

Faisant preuve de courage face au résultat du Mid Bedfordshire, la leader adjointe des Lib-Démocrates, Daisy Cooper, a déclaré : « Nous avons presque doublé notre part des voix, ce qui verrait les Lib-Dems remporter des dizaines de sièges face aux Conservateurs lors d’élections générales.

« Les libéraux-démocrates ont joué un rôle crucial dans la défaite des conservateurs dans le Mid Bedfordshire, et nous pouvons jouer un rôle crucial pour nous débarrasser de ce gouvernement conservateur lors des prochaines élections. »

(PENNSYLVANIE)

Le fidèle ministre conservateur Andrew Bowie a nié que son parti ait dû changer de cap pour avoir une chance aux prochaines élections. Andrew Bowie a déclaré à Sky News qu’il y avait « toujours place à l’amélioration », mais que le gouvernement était « sur la bonne voie ».

Le professeur Curtice a déclaré que les deux résultats étaient « une extrêmement mauvaise nouvelle » pour les conservateurs et a suggéré que M. Sunak était sur la bonne voie pour une défaite aux élections générales.

« Ce n’est pas le destin, mais c’est un indicateur et c’est un indicateur que, à moins que les conservateurs ne parviennent à renverser la situation de manière assez spectaculaire et assez radicale, ils se retrouveront en réalité face à la défaite dans 12 mois. »

Il a déclaré que le résultat de Tamworth, qui montre un bon nombre de voix pour Reform UK et UKIP, démontre que les conservateurs « pourraient se retrouver pris dans un mouvement de tenaille entre certains de leurs anciens électeurs du Leave qui se dirigent vers le Parti travailliste et d’autres qui se dirigent vers Reform UK ». .

Résultats du Mid Bedfordshire depuis 1997 (PENNSYLVANIE)

M. Sunak était à l’étranger au moment de l’annonce des résultats des élections partielles et a passé la nuit en Arabie Saoudite pour une tournée au Moyen-Orient à la suite des attaques du Hamas contre Israël.

Les résultats ont été annoncés un an jour pour jour après que le prédécesseur de M. Sunak, Liz Truss, a démissionné de son poste de Premier ministre et lui laisse un mal de tête alors qu’il met fin à ses 12 premiers mois en poste.

Résultats Tamworth dans leur intégralité :

Main-d’œuvre : 11 719

Conservateurs : 10 403

Réforme Royaume-Uni : 1 373

La Grande-Bretagne d’abord : 580

Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni : 436

Libéraux-démocrates : 417

Parti Vert : 417

Soirée Monster Raving Loony : 155

Indépendant : 86

La députée travailliste Stephanie Peacock et la députée travailliste nouvellement élue Sarah Edwards à Tamworth (Jacob King/PA Fil)

Résultats complets du Mid Bedfordshire :

Main-d’œuvre : 13 872

Conservateurs : 12 680

Libéraux-démocrates : 9 420

Gareth Mackey (indépendant) : 1 865

Réforme Royaume-Uni : 1 487

Vert : 732

Soirée Monster Raving Loony : 249

Démocrates anglais : 107

Alliance des peuples chrétiens : 101

Fête Vraie et Juste : 93

Fête du patrimoine : 63

Prince Ankit Love, empereur des Indes (indépendant) : 27 ans

Grand public : 24