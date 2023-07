Résultats bruts de la WWE: Sonya Deville et Chelsea Green remportent le match Turmoil par équipe féminine; Rhea Ripley conserve le titre mondial féminin

Le dernier épisode de WWE Raw, le 3 juin, s’est ouvert avec un récapitulatif de ce qui s’est passé à l’O2 Arena de Londres lors de l’événement annuel Money in the Bank (MITB) il y a quelques jours. Après le segment d’ouverture, Seth Rollins a fait une entrée rugissante pour célébrer sa victoire sur Finn Balor lors de l’événement à la carte, avec la foule acclamant sa musique. Puis vint Cody Rhodes, qui était sur le point de dire quelques lignes lorsque Brock Lesnar l’a intercepté, pour commencer un combat inutile à l’extérieur du ring. Terminant la bagarre, Rhodes était de retour sur le ring lorsque Judgment Day est entré dans la salle.

En regardant les actions sur le ring, Damian Priest a affronté Shinsuke Nakamura, Alpha Academy s’est affronté contre Viking Raiders et Riddle s’est débarrassé de Giovanni Vinci. Sonya Deville et Chelsea Green ont montré leur domination dans le match Women’s Tag Team Turmoil, tandis que Rhea Ripley a conservé le titre mondial féminin.

Jetons un œil aux résultats des combats sur le dernier WWE Raw :

Damian Priest contre Shinsuke Nakamura :

Nakamura a pu éviter l’attaque initiale de Priest. Il a ensuite traîné Nakamura à l’extérieur et l’a jeté dans les barricades. Damian a reçu un coup de pied à la tête alors qu’ils retournaient sur le ring. Mais Nakamura a réussi à esquiver le Razor’s Edge et le South of Heaven avant de délivrer un coup de genou du haut de la corde. À la fin, Priest a frappé The South of Heaven pour assurer la victoire.

Match Turmoil par équipe féminine – Indi Hartwell et Candice LeRae contre Sonya Deville et Chelsea Green:

Après qu’Indi Hartwell et Sonya Deville aient lancé le combat, Candice est entrée en scène, suivie de Deville aux côtés de Chelsea Green. Avec l’aide d’un genou courant et d’une épingle sur LeRae, Daville et Green ont pu vaincre leurs premiers adversaires. Emma a fait une entrée et a effectué des actions impressionnantes. Deville a ensuite utilisé un genou courant pour épingler Nox. Carter a porté Green à la corde supérieure mais Green a riposté et a vaincu Carter avec un Un-pretty-her.

Alpha Academy contre Viking Raiders :

Maxxine Dupri a fait ses débuts sur le ring à la WWE dans le match qui a été lancé par Gable et Erik. Valhalla a été touché par une éclaboussure de dard de Maxxine avant qu’une bagarre à grande échelle n’éclate au milieu du ring. Maxxine a essayé d’exécuter le ver, mais Valhalla lui a donné un coup de pied au visage. Au final, les Raiders ont été détruits par Chad et Otis, tandis que Maxxine s’est débarrassé de Valhalla avec un Sunset Flip.

Match pour le titre féminin – Rhea Ripley contre Natalya :

Ripley a tenté le Sharpshooter, mais Natalya a pu la conduire au bureau de l’annonceur. Ripley a ensuite réussi à saisir la corde du bas avant que Natalya ne puisse l’enfermer avec un claquement de puissance en cours d’exécution. Ripple a rebondi avec l’aide de son emblématique Riptide pour gagner la bataille.

Devinette contre Giovanni Vinci :

Avant que les autres membres de l’Imperium ne s’en prennent à lui, Jedusor a triomphé rapidement avec un rollup. Vinci et Kaiser ont été vaincus par Drew McIntyre. Drew a livré une Claymore à Vinci avant qu’Imperium ne quitte les lieux.

Seth Rollins contre Dominik Mysterio :

Dom avait été mis à l’extérieur alors que Damian poussait le champion hors des cordes. Rollins a fait un plongeon avant de recevoir des cordes à linge, suivies d’un backbreaker. Rollins a fait un plongeon massif avant que l’arbitre n’arrête le match, alors que Priest est entré avec le sud du ciel pour jeter Rollins à l’extérieur.