Résultats bruts de la WWE, récapitulation, notes : Nia Jax présente Liv Morgan pour écourter l’événement principal de l’équipe par équipe

La construction du WWE Crown Jewel bat son plein, comme en témoigne l’accent principal de Raw lundi soir sur les deux meilleurs matchs prévus pour l’Arabie Saoudite. La soirée s’est terminée avec l’arrivée de la championne féminine de la WWE Nia Jax pour gâcher la soirée de la championne du monde féminine Liv Morgan.

Morgan faisait équipe avec Raquel Rodriguez contre Rhea Ripley et Tiffany Stratton dans l’événement principal lorsque Jax est arrivé pour écourter le match. En fin de compte, Jax a présenté Morgan et lui a presque coûté son titre avant que Dominik Mysterio ne puisse effectuer l’arrêt avant que Stratton ne puisse encaisser son contrat Money in the Bank.

Nia Jax propose à Liv Morgan d’écourter l’événement principal

Rhea Ripley a ouvert le show avec une promo ciblant Liv Morgan et Raquel Rodriguez avant d’être interrompue par Tiffany Stratton. Stratton a averti Ripley de rester à l’écart de Nia Jax lorsque Jax affrontera Morgan à Crown Jewel. Alors que les deux hommes se disputaient, ils ont été sautés par derrière par Morgan et Rodriguez, qui ont laissé Ripley et Stratton à l’écart. Ripley a exigé un match contre Morgan et Rodriguez, mais Adam Pearce a déclaré qu’elle aurait besoin d’un partenaire. À ce moment-là, Stratton est entré dans le cadre et le match était fait.

Rhea Ripley et Tiffany Stratton contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont pris fin lorsque Nia Jax est arrivée. Alors que Ripley se bagarrait avec Rodriguez à l’extérieur du ring, Jax est entré en courant et a frappé les deux femmes par derrière. Une bagarre s’est poursuivie sur le ring jusqu’à ce que Jax laisse tomber Morgan avec un drop samoan et un leg drop. Jax a ensuite dit à Stratton d’encaisser son contrat Money in the Bank, mais Dominik Mysterio a retiré Morgan du ring et l’a emmenée pour mettre fin au spectacle.

Lundi soir, cela ressemblait à un effort très mineur de la part de la WWE. Construire des matchs finalement dénués de sens à Crown Jewel ne rend pas les choses faciles pour la promotion et Raw en a souffert. L’événement principal n’avait aucune conséquence et l’arrivée était prévisible. Note : C

