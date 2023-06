Résultats bruts de la WWE: Cody Rhodes abat Damian Priest du jour du jugement, Dominik Mysterio bat Akira Tozawa

La WWE a choisi l’épisode « go-home » de Raw le 26 juin pour promouvoir le prochain événement à la carte, Money in the Bank. Tout en établissant un nouveau match de championnat intercontinental pour le MITB où Matt Riddle affronterait Gunther, cette construction a également vu La rivalité entre Dominik Mysterio et Cody Rhodes s’intensifie. Un package vidéo résumant le conflit entre Mysterio et Rhodes jusqu’à ce point a été projeté au début de l’épisode avec un tonnerre d’applaudissements saluant l’entrée de Rhodes. Dès que Rhodes est arrivé au bord du ring , il a lancé quelques commentaires à Dom qui a tenté de fuir. Le cauchemar américain a tenté de faire irruption sur le ring lorsque le fils de Rey Mysterio lui a résisté, refroidissant un combat potentiel. Jetons un coup d’œil aux autres combats de l’épisode de la WWE de cette semaine. Brut:

Shinsuke Nakamura contre Ricochet :

En raison des tensions précédentes entre Ricochet et Shinsuke Nakamura, ce match a fourni aux deux babyfaces un exutoire à leur colère. Le roi du style fort a donné un coup de pied à Ricochet dans un coin, l’a brièvement étouffé avec sa botte, puis a décroché un genou sautant pour un compte de deux. L’Australian Destroyer a tenté d’interférer, mais l’arbitre l’a retiré. Pendant l’intervalle et le segment suivant, le match a continué. Ricochet a remporté le match avec une presse étoile filante bien exécutée après avoir esquivé le Kinshasa.

Ronda Rousey contre Raquel Rodriguez :

Raquel Rodriguez, qui était accompagnée de Liv Morgan, était l’adversaire de Ronda Rousey dans le match en simple. Rowdy Ronda n’a pas hésité à s’enfermer avec la centrale électrique et, par conséquent, elle a été poussée au sol. Morgan a fait souffrir Shayna Baszler en plongeant des marches sur elle après avoir aidé Rousey. En fin de compte, Rousey a réussi à voler la victoire grâce à une série d’épingles.

Dominik Mysterio contre Akira Tozawa :

Dans une autre bataille à haute tension, Dominik Mysterio affrontait son adversaire trié sur le volet Akira Tozawa. Juste après la cloche, Dom a pris les choses en main, mais Tozawa n’a pas abandonné facilement. Avant que Tozawa n’utilise une épaule volante pour envoyer Dom hors du ring, il a fait atterrir un bel ouragan, accompagné d’un brillant sorcier. Tozawa a attaqué son adversaire avec un plongeon suicide, mais la diversion de Ripley a aidé Dom à récupérer et à remporter la victoire avec une éclaboussure de grenouille.

Sami Zayn contre Gunther :

Le combat suivant a vu Sami Zayn affronter Gunther. Pour commencer, Gunther a pris les choses en main et a cloué Zayn au sol. Zayn a tenté d’utiliser le suplex de l’exploseur de coin, mais Gunther était trop fort pour lui. Alors que l’arbitre était distrait, Vince a frappé Zayn avec sa béquille, ce qui a permis à Gunther de placer la bombe puissante décisive.

Finn Balor contre Carmelo Hayes :

Bien qu’il s’agisse du premier vrai combat de Finn Balor et Carmelo Hayes ensemble, ils ont rapidement développé une relation solide et ont organisé un spectacle divertissant. Balor a servi de base solide alors que Melo a exécuté plusieurs superbes actions de haut vol. Balor a finalement obtenu une nette victoire avec le Coup de Grâce dans le match, qui n’a connu aucune interruption.

Cody Rhodes contre Damian Priest :

Avant d’affronter Dom dans cinq jours, Rhodes a dû vaincre un autre membre de Judgment Day alors qu’il affrontait Damian Priest lors de la bataille ultime à Raw de lundi. Rhodes a commencé à se concentrer sur le bras de Priest, mais le grand homme l’a poussé sur le côté. Rhodes a été détourné par Dom et Ripley, permettant à Priest de le faire tomber avec une doublure plate. Priest’s South of Heaven n’a pas pu arrêter Rhodes, selon Priest. Après avoir récupéré, The American Nightmare a livré son emblématique Cross Rhodes pour assurer la victoire.