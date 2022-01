Résultats Atlassian (TEAM) T2 2022

Cependant, ServiceNow et Qualtrics ont tous deux fait leur apparition jeudi après avoir dépassé les estimations dans leurs résultats trimestriels. Les investisseurs se tourneront vers les rapports sur les bénéfices d’un groupe d’entreprises du cloud dans les semaines à venir comme un indicateur précoce de la résistance des entreprises face à l’évolution de l’environnement économique et fiscal.

Jeudi également, Atlassian a annoncé avoir acquis la start-up d’agents virtuels Percept.ai, « renforçant nos investissements dans l’automatisation et l’apprentissage automatique ».

La tendance des personnes à quitter leur lieu de travail, connue sous le nom de grande démission, ne s’est pas concrétisée chez Atlassian, a déclaré Scott Farquhar, co-fondateur et co-PDG de la société, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Cependant, a-t-il dit, « nous avons constaté quelques augmentations mineures de la rémunération ».

Atlassian augmente les prix de ses produits de centre de données et de serveur le mois prochain. Les hausses iront de 10% à 25% et n’affecteront pas les clients qui utilisent les offres cloud d’Atlassian, a indiqué la société.

Les actions d’Atlassian ont augmenté jusqu’à 10% dans les échanges prolongés jeudi après que le fournisseur de logiciels de collaboration a annoncé des bénéfices du deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les estimations et relevé ses prévisions de revenus d’abonnement.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.