Résultats Apple (AAPL) T3 2022

Apple a signalé résultats du troisième trimestre fiscal Jeudi, cela a dépassé les attentes de Wall Street en matière de ventes et de bénéfices, mais a montré un ralentissement de la croissance du fabricant d’iPhone.

L’action Apple a augmenté de plus de 3% en négociation prolongée.

Voici les chiffres clés par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, selon les estimations de Refinitiv :

EPS : 1,20 $ contre 1,16 $ estimé, en baisse de 8 % d’une année sur l’autre

1,20 $ contre 1,16 $ estimé, en baisse de 8 % d’une année sur l’autre Revenu : 83 milliards de dollars contre 82,81 milliards de dollars estimés, en hausse de 2 % d’une année sur l’autre

: 83 milliards de dollars contre 82,81 milliards de dollars estimés, en hausse de 2 % d’une année sur l’autre Revenus de l’iPhone : 40,67 milliards de dollars contre 38,33 milliards de dollars estimés, en hausse de 3 % d’une année sur l’autre

40,67 milliards de dollars contre 38,33 milliards de dollars estimés, en hausse de 3 % d’une année sur l’autre Revenus des services : 19,60 milliards de dollars contre 19,70 milliards de dollars estimés, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre

19,60 milliards de dollars contre 19,70 milliards de dollars estimés, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre Autres produits revenu : 8,08 milliards de dollars contre 8,86 milliards de dollars estimés, en baisse de 8 % d’une année sur l’autre

: 8,08 milliards de dollars contre 8,86 milliards de dollars estimés, en baisse de 8 % d’une année sur l’autre Revenus Mac : 7,38 milliards de dollars contre 8,70 milliards de dollars estimés, en baisse de 10 % d’une année sur l’autre

7,38 milliards de dollars contre 8,70 milliards de dollars estimés, en baisse de 10 % d’une année sur l’autre Revenus de l’iPad : 7,22 milliards de dollars contre 6,94 milliards de dollars estimés, en baisse de 2 % d’une année sur l’autre

: 7,22 milliards de dollars contre 6,94 milliards de dollars estimés, en baisse de 2 % d’une année sur l’autre Marge brute: 43,26 % contre 42,61 % estimé

Apple n’a pas fourni d’indications formelles pour le trimestre. Les analystes s’attendaient à ce que la société donne des prévisions pour le quatrième trimestre de 1,31 $ de bénéfice par action et de près de 90 milliards de dollars de ventes.

“En termes de perspectives dans l’ensemble, nous prévoyons une accélération des revenus au cours du trimestre de septembre malgré quelques poches de faiblesse”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, à Steve Kovach de CNBC.

Les revenus d’Apple ont augmenté de 2 % au cours du trimestre, contre une croissance de 36 % au cours de la même période l’an dernier et une croissance de plus de 8 % au cours du trimestre de mars. Cook a déclaré que les résultats étaient meilleurs que prévu et le directeur financier Luca Maestri a déclaré qu’il s’agissait d’un “environnement opérationnel difficile”.

Les fabricants de puces et d’autres fournisseurs d’ordinateurs ont signalé un ralentissement de la demande de smartphones et de PC dans le monde, alors que les consommateurs sont aux prises avec des craintes de récession et une inflation élevée depuis des décennies. La faible croissance d’Apple peut suggérer que l’industrie de l’électronique grand public – y compris des leaders comme Apple – se dirige vers une période de croissance lente ou nulle.

Cook a déclaré à CNBC que la société connaît de l’inflation mais continuera à investir.

“Nous constatons une inflation dans notre structure de coûts”, a déclaré Cook. “Nous le voyons dans des choses comme la logistique et les salaires et certains composants en silicium et nous embauchons toujours, mais nous le faisons de manière délibérée.”

Les ventes d’iPhone d’Apple ont dépassé les attentes de Wall Street, ce qui suggère que la demande pour les modèles d’iPhone 13 reste forte même dans la seconde moitié du cycle de sortie annuel du produit. Apple lance généralement de nouveaux iPhones en septembre et les ventes chutent à mesure que les clients anticipent de nouveaux modèles.

Cook a déclaré qu’Apple avait réussi à attirer des clients Android pour qu’ils deviennent propriétaires d’iPhone au cours du trimestre.

“Nous avons eu un niveau record de commutateurs et avons vu une croissance à deux chiffres pour les clients qui découvrent l’iPhone”, a déclaré Cook.

L’activité Services a été le segment à la croissance la plus rapide pour Apple au cours du trimestre. Il comprend les abonnements mensuels, les frais de paiement, les garanties, les frais de licence de recherche de Google et les revenus de l’iPhone App Store.

Les services ont augmenté de plus de 12 % au cours du trimestre, bien qu’il s’agisse d’une baisse par rapport à la croissance de 17 % enregistrée au deuxième trimestre et par rapport à la croissance de 27 % enregistrée au cours de la même période l’an dernier.

Cook a déclaré qu’Apple avait 816 millions d’abonnements payants actuels, ce qui inclut toute personne abonnée à une application vendue sur l’App Store d’Apple en plus de produits tels qu’Apple Music et iCloud.

Les ventes de Mac ont été en deçà des attentes du consensus et ont chuté de plus de 10 % d’une année sur l’autre. Cook a déclaré que cela était dû aux contraintes d’approvisionnement et à la force du dollar.

En avril, Apple a averti que les pénuries de pièces pèseraient entre 4 et 8 milliards de dollars sur les revenus, et le site Web d’Apple a montré des délais d’expédition prolongés pour de nombreux modèles de Mac au cours du trimestre. Cook a déclaré que le coup ultime était inférieur à 4 milliards de dollars.

Apple a également annoncé de nouveaux modèles de MacBook Air en juin qui n’ont commencé à être expédiés aux clients qu’en juillet. MacBook Air est l’ordinateur le plus vendu d’Apple.

L’iPad d’Apple a baissé de 2% par an, mais a dépassé les prévisions molles de Wall Street, car les tablettes iPad étaient l’une des gammes de produits que les analystes pensaient qu’Apple pourrait privilégier face à une pénurie de puces. Cook a déclaré que le déclin de l’iPad était également dû à des contraintes d’approvisionnement et à un dollar fort.

La catégorie des autres produits d’Apple, qui comprend des écouteurs comme les AirPods, les montres Apple et les haut-parleurs HomePod, a diminué de plus de 8 % sur une base annuelle et a manqué les attentes de Wall Street.

Les activités d’Apple dans la Grande Chine, qui comprend Taïwan et Hong Kong, ont diminué de 1 % sur une base annuelle pour atteindre 14,6 milliards de dollars. Cook a déclaré que ce résultat était malgré les restrictions majeures de Covid qui ont nui à la demande.

La marge brute d’Apple a dépassé les propres prévisions de l’entreprise à partir d’avril. Apple a enregistré une marge brute de 43,26 %, au-dessus de la fourchette de 42 % à 43 % suggérée par la société plus tôt cette année.

Apple a déclaré avoir dépensé plus de 28 milliards de dollars en rachats d’actions et en dividendes au cours du trimestre.