Résultats Apple (AAPL) T1 2023

Cela représentait également une régression par rapport au succès d’Apple au cours des deux dernières années, motivé par le besoin de nouveaux ordinateurs pour travailler et aller à l’école depuis la maison. Il s’agit de la première baisse trimestrielle des revenus d’Apple d’une année sur l’autre depuis 2019 et de la plus forte baisse annuelle des revenus trimestriels depuis septembre 2016.

Le trimestre a été un échec retentissant pour Apple, et ses premiers bénéfices ont été manqués par rapport aux attentes du consensus en près de sept ans. En fait, il ne s’agissait que de sa deuxième perte de revenus depuis août 2017, avec des ventes inférieures de plus de 3 % aux attentes du consensus.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que trois facteurs avaient nui aux résultats : un dollar fort, des problèmes de production en Chine affectant l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et l’environnement macroéconomique global.

Cook a déclaré à CNBC que l’échec était en partie dû à un dollar fort. Il a déclaré qu’Apple a progressé sur la plupart des marchés si vous contrôliez 800 points de base de vents contraires sur les taux de change. Un point de base équivaut à 0,01 point de pourcentage.

Cook a ajouté que l’offre d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Max avait été considérablement réduite au cours du trimestre, ce qui signifie qu’il y avait moins de téléphones à vendre aux clients. La principale usine d’assemblage d’iPhone en Chine a été affectée par les blocages de Covid au cours du trimestre, un avertissement qui avait été adressé aux investisseurs en novembre.

“Nous avons publié une mise à jour à ce sujet le 6 novembre et cela a duré presque tout le mois de décembre”, a déclaré Cook. “Nous avons donc eu un gros trou là-bas.”

Le PDG d’Apple a déclaré que la production est maintenant revenue à des niveaux avec lesquels Apple est à l’aise.

Cook a déclaré que l’environnement macroéconomique difficile avait affecté les ventes d’iPhone, les ventes de Mac et les ventes de dispositifs portables comme l’Apple Watch. Les ventes d’iPhone et de Mac ont diminué d’une année sur l’autre. La catégorie des autres produits d’Apple, qui comprend des écouteurs comme les AirPod et des appareils portables comme l’Apple Watch, a diminué de plus de 8 %.

Cook a déclaré que les ventes de Mac avaient chuté car il était difficile de comparer le trimestre à la période de l’année dernière, au cours de laquelle la société avait lancé de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro haut de gamme. Il n’y a pas eu de lancements similaires au cours du trimestre de décembre de cette année, a-t-il noté.

Le rapport a offert aux investisseurs quelques points positifs. Premièrement, Apple a révélé qu’il avait 2 milliards d’appareils actifs, y compris des iPhones, des Mac, des montres Apple et d’autres produits, une augmentation par rapport aux 1,8 milliard d’appareils actifs révélés l’année dernière en janvier.

Le nombre est important pour les investisseurs car il résume la portée mondiale de l’entreprise et suggère un avantage si l’entreprise peut mieux monétiser ces clients grâce à des services ou à d’autres produits supplémentaires.

“Nous attribuons cela au fait d’avoir beaucoup de commutateurs et beaucoup de premiers acheteurs dans le cas de l’Apple Watch”, a déclaré Cook. “Et il est donc évident que vous devez faire appel à des personnes qui ne sont pas actuellement actives sur un appareil pour vous développer.”

Les ventes d’iPad ont augmenté de près de 30 % d’une année sur l’autre après la sortie d’un modèle bas de gamme peu coûteux ainsi que d’un nouveau modèle haut de gamme au cours du trimestre. C’est un domaine de rachat dans l’activité matérielle d’Apple et c’est un renversement du trimestre de décembre dernier, au cours duquel les revenus du Mac ont augmenté et les revenus de l’iPad ont chuté.

Une autre lueur d’espoir pour les investisseurs : Apple a annoncé une croissance de 6 % de son activité de services, dépassant les attentes des analystes.

La direction a déclaré que les services cloud, les paiements, y compris Apple Pay et Apple Card, et la musique étaient des éléments importants des services. Cook a ajouté que les employés d’Apple testent en version bêta une fonctionnalité d’achat immédiat et de paiement ultérieur qui fera partie des services. “Il sera bientôt lancé”, a-t-il ajouté.

Cook a déclaré qu’Apple réduisait ses coûts et ralentissait l’embauche. Mais il n’a pas annoncé de licenciements contrairement à de nombreuses entreprises technologiques rivales.

“Nous reconnaissons également que l’environnement dans lequel nous nous trouvons est difficile. Et donc nous réduisons les coûts. Nous réduisons les embauches, nous sommes très prudents et délibérés sur les personnes que nous embauchons”, a déclaré Cook.