Résultats Apple (AAPL) T1 2022

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi que les défis de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise s’amélioraient, faisant grimper les actions d’environ 5% dans le commerce étendu, tout en livrant un solide battement sur les bénéfices.

Apple a dépassé les estimations des analystes pour les ventes dans toutes les catégories de produits, à l’exception des iPads, et le chiffre d’affaires global a augmenté de 11 % par an.

Voici comment Apple s’est comporté au cours du trimestre se terminant le 25 décembre par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

PSE : 2,10 $ contre 1,89 $ estimé, en hausse de 25 % d’une année sur l’autre

: 2,10 $ contre 1,89 $ estimé, en hausse de 25 % d’une année sur l’autre Revenu : 123,9 milliards de dollars contre 118,66 milliards de dollars estimés, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre

: 123,9 milliards de dollars contre 118,66 milliards de dollars estimés, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre Revenus de l’iPhone : 71,63 milliards de dollars contre 68,34 milliards de dollars estimés, en hausse de 9 % d’une année sur l’autre

: 71,63 milliards de dollars contre 68,34 milliards de dollars estimés, en hausse de 9 % d’une année sur l’autre Revenus des services : 19,52 milliards de dollars contre 18,61 milliards de dollars estimés, en hausse de 24 % d’une année sur l’autre

: 19,52 milliards de dollars contre 18,61 milliards de dollars estimés, en hausse de 24 % d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires Autres produits : 14,70 milliards de dollars contre 14,59 milliards de dollars estimés, en hausse de 13 % d’une année sur l’autre

: 14,70 milliards de dollars contre 14,59 milliards de dollars estimés, en hausse de 13 % d’une année sur l’autre Revenus Mac : 10,85 milliards de dollars contre 9,52 milliards de dollars estimés, en hausse de 25 % d’une année sur l’autre

: 10,85 milliards de dollars contre 9,52 milliards de dollars estimés, en hausse de 25 % d’une année sur l’autre Revenus de l’iPad : 7,25 milliards de dollars contre 8,18 milliards de dollars estimés, en baisse de 14 % d’une année sur l’autre

: 7,25 milliards de dollars contre 8,18 milliards de dollars estimés, en baisse de 14 % d’une année sur l’autre marge brute: 43,8% contre 41,7% estimé

Encore une fois, Apple n’a pas fourni d’indications officielles sur les attentes pour le trimestre en cours. Apple n’a pas fourni de conseils depuis le début de la pandémie de Covid-19, invoquant l’incertitude.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fourni un point de données prospectif dans une interview avec Julia Boorstin de CNBC.

« Ce que nous prévoyons pour le trimestre de mars, c’est une solide croissance des revenus d’une année sur l’autre », a déclaré Cook. « Et nous prévoyons que les contraintes d’approvisionnement au cours du trimestre de mars seront moindres qu’elles ne l’étaient au cours du trimestre de décembre. »

Ce fut une autre solide performance pour Apple au cours de son trimestre le plus important de l’année, qui comprend les ventes de vacances. Chacune des gammes de produits d’Apple a augmenté d’une année sur l’autre par rapport à l’année dernière, à l’exception des ventes d’iPad, malgré les avertissements de la direction d’octobre selon lesquels des problèmes d’approvisionnement pourraient nuire aux ventes de l’entreprise.

Cook a déclaré que les problèmes d’approvisionnement de l’entreprise s’amélioraient. Il a déclaré qu’en termes de problèmes d’approvisionnement, le trimestre de décembre était pire que le trimestre de septembre d’Apple, mais qu’il prévoyait une amélioration du trimestre de mars.

« Notre plus gros problème est l’approvisionnement en puces, c’est l’approvisionnement en puces sur les nœuds hérités », a déclaré Cook. « Et nous nous débrouillons bien sur les trucs de pointe. »

Les puces de pointe sont les processeurs puissants au cœur d’un téléphone, tandis que les puces « de nœud hérité » sont les autres composants moins sophistiqués qui exécutent des fonctions telles que la conduite d’affichages ou la gestion de l’alimentation.

Apple a lancé de nouveaux modèles d’iPhone en septembre, et ce trimestre a été le premier trimestre complet des ventes d’iPhone 13, donnant aux investisseurs un aperçu de la compétitivité des appareils sur le marché. Les ventes ont augmenté de 9 % par an pour atteindre 71,63 milliards de dollars, bien qu’elles augmentent plus lentement que l’activité globale d’Apple.

Cook a déclaré qu’Apple était fier de l’augmentation de 9 % des ventes d’iPhone. « C’est malgré des contraintes d’approvisionnement au cours du trimestre », a déclaré Cook.

Les services, qui incluent iCloud, Apple Music, les licences de recherche et les frais de l’App Store, ont continué de croître fortement, augmentant de 25 % par an pour atteindre 19,52 milliards de dollars. Les services sont l’unité commerciale la plus rentable d’Apple et leur progression a contribué à la marge brute d’Apple plus élevée que prévu.