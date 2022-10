Résultats Amazon (AMZN) T3 2022

Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon puis PDG des services Web chez Amazon.com Inc., prend la parole lors du sommet Amazon Web Services (AWS) à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 19 avril 2017.

Amazone publie ses résultats du troisième trimestre après la cloche de jeudi.

Voici ce qu’attendent les analystes :

Gains: 22 cents par action, selon les estimations de Refinitiv

22 cents par action, selon les estimations de Refinitiv Revenu: 127,46 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv

127,46 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv Services Web Amazon : 21,1 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount

21,1 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount Publicité: 9,48 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount

Comme le reste de la Big Tech, Amazon a connu une année difficile en ce qui concerne les vents contraires macroéconomiques, la flambée de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Ces défis ont coïncidé avec un ralentissement de l’activité principale de vente au détail d’Amazon, les consommateurs revenant faire leurs achats dans les magasins.

Sous la direction du PDG Andy Jassy, ​​qui a pris la tête du fondateur Jeff Bezos en juillet 2021, Amazon a réagi à l’augmentation des dépenses en réduisant de manière agressive les coûts dans de nombreuses divisions au cours des derniers mois. Il a perdu de l’espace d’entrepôt, arrêté certains expérimentaux projetsa fermé son service de télésanté et gelé les embauches pour les postes d’entreprise dans son commerce de détail.

Pourtant, les analystes s’attendent à ce qu’Amazon publie de solides résultats au troisième trimestre, grâce à des comparaisons plus faciles avec les chiffres de l’année dernière et à une augmentation potentielle des ventes grâce à son événement annuel de remise Prime Day, qui s’est tenu en juillet.

La croissance des revenus devrait atteindre 15 %, marquant un retour à une croissance à deux chiffres après trois trimestres consécutifs de croissance à un chiffre.

Un autre point positif pourrait être l’unité de publicité d’Amazon, qui a été plus résistante que ses pairs, notamment Méta , Alphabet et Instantané dont les entreprises publicitaires ont été anéanties en raison de l’environnement économique et Pommes La confidentialité d’iOS a changé l’année dernière.

Mardi, Alphabet a manqué les attentes pour le troisième trimestre et les revenus publicitaires de YouTube ont diminué pour la première fois depuis que Google a commencé à publier les résultats de l’unité de vidéo en streaming. La société mère de Facebook, Meta, a de nouveau trébuché mercredi, publiant des résultats décevants et des prévisions plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre.

“Outre l’allocation à TikTok, le changement de budget pour réduire les activités d’entonnoir est le point de retour constant dans nos conversations avec les spécialistes du marketing ce trimestre”, a déclaré Rob Sanderson, directeur général de Loop Capital qui recommande d’acheter des actions Amazon, dans une note récente aux clients. “Amazon est le plus bas sur l’entonnoir.”

Wall Street prêtera également une attention particulière aux prévisions d’Amazon pour le quatrième trimestre. Les prévisions pourraient signaler la demande qu’Amazon s’attend à voir pendant la période de magasinage des Fêtes. Les analystes se préparent déjà à une saison terne, les ventes en ligne ne devant croître que de 2,5 %, selon Adobe.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a organisé une vente Prime Early Access de 48 heures, ce qui était la première fois qu’il organisait deux événements de remise majeurs la même année. L’événement a lancé tôt la période de magasinage des Fêtes et pourrait contribuer à augmenter les ventes d’Amazon au quatrième trimestre. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoient un chiffre d’affaires de 155,15 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Les actions d’Amazon ont chuté de 31 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a chuté de près de 20 % au cours de la même période.

REGARDEZ: La grande technologie est à son plus bas, il devrait donc y avoir un avantage à partir d’ici, déclare Eric Jackson d’EMJ Capital