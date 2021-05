Résultats Airbnb (ABNB) T1 2021

Airbnb a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 5% en le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes, car le rythme rapide des vaccinations a conduit à davantage de voyages. La perte nette de la société a triplé en raison du remboursement de la dette et des coûts de restructuration.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: Perte de 1,95 $ par action

Perte de 1,95 $ par action Revenu: 886,9 millions de dollars, contre 714,4 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

L’augmentation des revenus d’une année à l’autre fait suite à une baisse de 22% au quatrième trimestre.

La pandémie de coronavirus a considérablement réduit l’activité de location sur Airbnb, mais l’activité semble se redresser à mesure que les vaccins deviennent plus largement disponibles et que les gouvernements lèvent les restrictions de voyage. La société a déclaré 64,4 millions de nuitées et d’expériences réservées, en hausse de 39% par rapport au quatrième trimestre et de 13% d’une année sur l’autre. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à 62,5 millions de nuits et d’expériences réservées.

Les nuits de réservation ont chuté chaque trimestre de l’année dernière par rapport à la même période en 2019.

La valeur brute de la réservation, la façon dont Airbnb effectue le suivi des revenus des hôtes, des frais de service, des frais de nettoyage et des taxes, a totalisé 10,3 milliards de dollars, en hausse de 52% d’une année sur l’autre et au-dessus du consensus FactSet de 7,87 milliards de dollars.

La perte nette d’Airbnb a triplé en remboursant la dette des prêts contractés au début de la pandémie et en continuant à payer des frais de restructuration après des licenciements. Il a également subi une dépréciation de 113 millions de dollars liée à des locaux à bureaux à San Francisco.

Son tarif quotidien moyen a augmenté de 25% par rapport au trimestre précédent à 160 $, reflétant une augmentation du montant que les clients dépensent pour les maisons et les expériences. Airbnb a souligné la force des réservations en Amérique du Nord, ainsi que des maisons complètes et des emplacements en dehors des villes, qui ont tous tendance à offrir des tarifs plus élevés. La société a déclaré que 24% des nuits réservées provenaient de séjours d’au moins 28 jours, contre 14% en 2019.

« Les deux tendances que je pense vont inverser sont que nous allons voir une reprise des déplacements urbains et une reprise des déplacements transfrontaliers », a déclaré Brian Chesky, PDG d’Airbnb, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « C’était notre pain et notre beurre avant la pandémie, et je pense que ce sont des vents favorables importants pour nous. »

Chesky a parlé du potentiel d’offrir des offres aux voyageurs qui peuvent être flexibles lorsqu’ils voyagent.

« Il y a beaucoup d’autres opportunités pour nous, je pense, de diriger la demande là où nous avons l’offre disponible, ce qui nous permettra d’augmenter régulièrement le taux d’occupation », a-t-il déclaré.

Les taux d’annulation sont désormais considérablement inférieurs à ceux de 2020, mais restent plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019, a déclaré Dave Stephenson, directeur financier de l’entreprise.

La société a publié des commentaires généraux sur les trimestres à venir, affirmant qu’au deuxième trimestre, sa marge bénéficiaire ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pourrait atteindre le seuil de rentabilité ou être légèrement positive. Cette marge était de -7% au premier trimestre et elle devrait être plus élevée au second semestre qu’au premier semestre, a déclaré Airbnb dans une lettre aux actionnaires.

« Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 soit nettement supérieur à celui du deuxième trimestre 2020, compte tenu de l’impact de Covid-19 sur la période de l’année précédente, et à un niveau similaire à celui du deuxième trimestre 2019 », a déclaré la société. «Au deuxième trimestre 2021, nous prévoyons que la dynamique positive de reprise enregistrée au premier trimestre 2021 sera partiellement compensée par l’incertitude persistante des restrictions de voyage et des verrouillages dans la zone EMEA.

La société a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la reprise au premier semestre maintiendrait le même rythme au second semestre.

« Bien que nous ayons vu les délais de réservation commencer à s’allonger par rapport au quatrième trimestre 2020, nous continuons d’avoir une visibilité limitée sur les tendances de croissance au second semestre 2021 », a déclaré Airbnb. << Avec l'augmentation de la disponibilité des vaccins et l'assouplissement de certaines restrictions de voyage, les clients sont plus disposés à rechercher et réserver des voyages plus tard dans l'année. Contrebalancer cette difficulté, il est difficile de prévoir des facteurs tels que les futures épidémies de Covid-19 ou les voyages. restrictions à l'échelle mondiale, qui ont un impact sur le taux réel auquel les clients terminent leur séjour (à quel moment nous comptabilisons les revenus). "

Airbnb a publié des informations financières pour la deuxième fois en tant qu’entreprise publique, après avoir achevé son introduction en bourse en décembre. Les actions d’Airbnb ont chuté d’environ 8% depuis le début de 2021, tandis que le S&P 500 est en hausse d’environ 10% sur la même période.

