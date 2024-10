Résultats AEW WrestleDream 2024, récapitulatif, notes : Jon Moxley met fin à la carrière à temps plein de Bryan Danielson avec une victoire

Jon Moxley a mis fin au bref règne de Bryan Danielson en tant que champion du monde All Elite Wrestling et, plus important encore, à la carrière à temps plein de Danielson. Moxley a mis le clou dans le cercueil de la course légendaire de Danielson samedi devant le public de l’ancien champion à WrestleDream.

Danielson et Moxley étaient en tête d’affiche de WrestleDream à Tacoma, Washington, lors d’une réunion d’anciens camarades d’écurie. Danielson avait précédemment stipulé que sa carrière de lutteur professionnel à plein temps prendrait fin chaque fois qu’il perdrait le championnat du monde AEW. Ce jour est survenu moins de deux mois après que Danielson a remporté le titre mondial AEW contre Swerve Strickland à All In London.

Championnat du monde AEW – Jon Moxley bat. Bryan Danielson via soumission après avoir étouffé Danielson pour remporter le titre. L’événement principal de WrestleDream a commencé à son paroxysme. Danielson et Moxley se bagarraient bien avant que la cloche ne sonne. Moxley a étranglé Danielson avec des câbles alors que le « compte à rebours final » de l’Europe retentissait dans l’arène. Une fois le match officiellement commencé, Danielson a immédiatement fait craquer Moxley avec un Busaiku Knee pour un compte serré de deux. Marina Shafir, qui accompagnait Moxley sur le ring, était une épine récurrente dans le pied de Danielson. Shafir a distrait Danielson à plusieurs reprises et l’a attaqué dans le dos de l’arbitre. Moxely contrôlait une grande partie de la partie centrale, mais « The American Dragon » a finalement repris vie. Danielson semblait avoir gagné le match après un autre Busaiku Knee et un LeBelle Lock, mais Moxley a persévéré. Un moment charnière a vu Moxley attraper la tentative de plongée suicide de Danielson et effectuer un changement de paradigme sur le béton exposé. Danielson a enduré, frappant même un autre Busaiku Knee, mais cela n’a pas suffi à repousser le challenger. Un piledriver de style Gotch et une mentonnière inversée ont mis fin au règne de Danielson et à sa carrière à temps plein.

Le Blackpool Combat Club a sorti le sac en plastique après le match, mais Darby Allin et Wheeler Yuta ont sauvé Danielson. Cependant, c’était une ruse lorsque Yuta se précipita. BCC a scotché le poignet d’Allin à la corde du coin pendant que Yuta étranglait Danielson avec le sac. Divers lutteurs de l’AEW, dont Jeff Jarrett et Private Party, sont sortis en vain lorsque Claudio Castagnoli a piétiné une chaise en acier enroulée autour de la tête de Danielson. BCC s’est enfui avec le titre mondial AEW alors que de plus en plus de stars de l’AEW affluaient sur le ring.

Que s’est-il passé d’autre à AEW WrestleDream ?

Championnat du monde ROH — Mark Briscoe (c) déf. Chris Jericho via pinfall avec un Jay Driller pour conserver son titre.

— avec un Jay Driller pour conserver son titre. Championnat du monde par équipe AEW — Les Young Bucks (Matthew Jackson et Nicholas Jackson) (c) déf. Soirée privée (Isiah Kassidy et Marq Quen) via pinfall avec un double manche de pompe TK Driver sur Kassidy pour conserver les titres.

— avec un double manche de pompe TK Driver sur Kassidy pour conserver les titres. Darby Allin déf. Brody King via tombé après avoir frappé un Coffin Drop. Allin et King se sont ensuite serré la main.

après avoir frappé un Coffin Drop. Allin et King se sont ensuite serré la main. Hologramme déf. La bête Mortos via pinfall avec une bombe révolutionnaire pour remporter leur match de deux chutes sur trois 2-1.

avec une bombe révolutionnaire pour remporter leur match de deux chutes sur trois 2-1. Championnat international AEW — Konosuke Takeshita bat. Will Ospreay (c) et Ricochet via pinfall après avoir frappé une presse latérale sur Ospreay suite à l’interférence de Kyle Fletcher pour remporter le titre. Après le match, Fletcher a frappé Ospreay avec un Tiger Driver ’91.

après avoir frappé une presse latérale sur Ospreay suite à l’interférence de Kyle Fletcher pour remporter le titre. Après le match, Fletcher a frappé Ospreay avec un Tiger Driver ’91. Championnat AEW TNT — Jack Perry (c) déf. Katsuyori Shibata via chute en contrant un dormeur, il s’est accroché à une épingle pour conserver le titre. Après le match, Daniel Garcia a sauvé Shibata d’un passage à tabac. MJF a tenté d’attaquer Garcia mais Adam Cole est intervenu.

— en contrant un dormeur, il s’est accroché à une épingle pour conserver le titre. Après le match, Daniel Garcia a sauvé Shibata d’un passage à tabac. MJF a tenté d’attaquer Garcia mais Adam Cole est intervenu. Championnat du monde féminin AEW — Mariah May (c) déf. Willow Nightingale via pinfall après avoir frappé Storm Zero pour conserver le titre.

— après avoir frappé Storm Zero pour conserver le titre. Jay White déf. « Le Pendu » Adam Page via pinfall après avoir frappé un Blade Runner.

après avoir frappé un Blade Runner. Outgunners et le conglomérat déf. Beaver Boys et Premier Athlete Brand via pinfall.*

The Acclaimed (Max Caster et Anthony Bowens) (avec Billy Gunn) déf. MxM Collection (Mansoor et Mason Madden) (avec Rico Constantino) via pinfall après avoir frappé un Mic Drop sur Mansoor.*

après avoir frappé un Mic Drop sur Mansoor.* Anna Jay déf. Harley Cameron via pinfall après avoir frappé un Gory Facebuster.*

après avoir frappé un Gory Facebuster.* Championnat du monde de télévision ROH — Brian Cage déf. Atlantis Jr. via pinfall avec une Drill Claw pour remporter le titre.*

* Matchs d’avant-spectacle Zero Hour