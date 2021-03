L’épisode de la St. Patrick’s Day Slam de All Elite Wrestling a présenté mercredi une autre apparition de Christian Cage. L’émission a également été mise en vedette par un match Unsanctioned Lights Out entre DrBritt Baker DMD et Thunder Rosa, tandis que le premier événement principal féminin a également présenté le point de vue de Cody Rhodes sur Penta El Zero Miedo, entre autres.

Voici les principaux matchs / segments qui se sont déroulés cette semaine:

Cody Rhodes contre Penta El Zero Miedo

Dans le match d’ouverture de ce Chelem de la Saint-Patrick, Cody Rhodes a affronté Penta El Zero Miedo. Le duo s’est battu tôt dans l’arène, en particulier Rhodes, qui a continué à ne montrer aucun respect pour son épaule blessée. Miedo avait le dessus alors qu’il passait plusieurs minutes à travailler sur Rhodes, y compris un coup de poing dans le dos qui lui donnait un compte à deux. Rhodes a réussi une sorte de retour mais a été plus lent en raison de sa blessure à l’épaule. Il a délivré un tope suicida avant d’ajouter plusieurs coups, mais ce n’était pas suffisant pour éloigner son adversaire. À l’apogée du match, Meido s’est battu et a cassé le bras de son adversaire, ce qui a permis à Rhodes de le rattraper avec un coup de coucher du soleil pour la victoire.

Vainqueur: Cody Rhodes

Jade Cargill contre Dani Jordyn

Jade Cargill dans ses débuts en simple AEW cette semaine a montré ses forces en combattant Dani Jodyn. Elle a attrapé Cargill avec un coude arrière au début et ce dernier a répondu en lâchant un coup de pied de pompe et l’a suivi avec une libération suplex allemande. Elle a profité de l’avantage depuis lors pour terminer le match rapidement après avoir frappé sa manœuvre Jaded pour remporter la victoire.

Gagnant: Jade Cargill

Thunder Rosa contre le Dr Britt Baker

L’AEW Dynamite pour la première fois a été titrée par deux femmes. Le combat présentait une rivalité entre Thunder Rosa et le Dr Britt Baker DMD alors qu’ils se battaient dans un match non officiel. Rebel a attaqué Rosa avant la cloche d’ouverture, laissant à Baker suffisamment de temps pour attaquer cette dernière. Rosa s’est remise assez tôt en jetant des chaises au visage de Baker avant de l’envoyer par-dessus la rambarde.

Après la pause, Rosa a attaqué son adversaire avec une échelle qui l’a amenée à saigner du visage. Malgré la criticité des deux superstars féminines, elles ont continué l’une à l’autre alors qu’elles organisaient l’un des plus grands matchs de l’histoire de l’AEW. À la fin, Rosa a réussi à se libérer de Baker’s Lock Jaw, alors que l’action sortait du ring, où elle a mis son talon à travers une table avec un Fire Thunder pour remporter la victoire.

Gagnant: Thunder Rosa

Rey Fenix ​​contre Angelico

Rey Fenix ​​a eu le dessus dans l’échange d’ouverture, prenant Angelico vers le bas avec une traînée de bras. Il a suivi avec quelques côtelettes avant d’essayer d’épingler Angelico, qui a évité les autres mouvements de Fenix ​​et l’a arrêté dans son élan. Il est allé chercher son dos, le martelant de la main droite. Fenix ​​a réussi à atteindre les cordes et est revenu avec un rana de la corde du milieu, prenant Angelico vers le bas, puis a frappé une pierre tombale pour l’achever.

Vainqueur: Rey Felix

Match par équipe à 10 joueurs

L’équipe de Matt Hardy Empire composée de Private Party, The Butcher et The Blade contre Luchasaurus de Jurassic Express, Jungle Boy et Marko Stunt and Bear Country. Un démarrage à chaud a cédé la place à la mise à la terre et au travail sur Jungle Boy avant de se diriger vers la pause publicitaire. Luchasaurus a battu Private Party. Il a abattu Isiah Kassidy pour marquer une quasi-chute, mais le boucher a cassé la broche et a finalement déposé Luchasaurus. En fin de compte, Hardy a exigé le tag et a livré le Twist of Fate pour la victoire.

Gagnant: Matt Hardy, Private Party, The Butcher and The Blade

MJF présente The Pinnacle à AEW Dynamite

MJF, Tully Blanchard, FTR, Shawn Spears et Wardlow se sont rendus sur le ring une semaine après avoir terminé The Inner Circle pour clôturer le spectacle. Tully Blanchard a coupé une promo et a déclaré que WWE Raw rendait un bien meilleur hommage aux Four Horsemen avec The Hurt Business. MJF a ensuite rendu hommage à chacun des membres de son équipe avant de parler de lui-même. Il a dit qu’il n’avait que 24 ans et qu’il lui restait au moins vingt-cinq ans pour être le GOAT. Les Pinnacle sont arrivés à AEW et ils sont prêts à prendre le relais.

Christian Cage lance sa toute première promo

Juste après le match par équipe à 10 joueurs, Christian Cage a été interviewé par un animateur de l’AEW où il s’est qualifié de « bête de somme ». Il a poursuivi en se vantant d’avoir fait monter les « lutteurs », et l’ancien champion de la WWE a ensuite conseillé aux autres superstars de se détendre car il n’essayait pas de prendre leur place. Il a mentionné que son seul objectif était le championnat AWE Heavyweight de Kenny Omega, qu’il a combattu la semaine dernière.