Résultats AEW Dynamite (18/09/2024) – eWrestlingNews.com

Voici les résultats complets de la épisode de Dynamite de l’AEW diffusé le 18 septembre 2024.

Résultats AEW Dynamite (18/09/2024)

#1. Chris Jericho contre Orange Cassidy – Gagnante : Orange Cassidy

Le BCC lance un ultimatum à Wheeler Yuta. Il doit déterminer quel genre d’homme il est. On passe à Wheeler Yuta, qui dit qu’il n’oubliera pas quelque chose que Bryan Danielson a dit. On ne change pas soi-même parce que les autres autour de nous l’ont fait. Il est prêt à faire tout ce qu’il faut.

#2. Hook contre JD Ink – Gagnant : Hook par soumission

Christian Cage veut prendre le temps de parler de son fils, Nick Wayne. Il a décidé que lui et Nick organiseraient des championnats en même temps. Jon Moxley peut dire ce qu’il veut, mais il n’a pas ce contrat pour un titre. Kip Sabian se présente, ce qui rend Christian Cage suffisamment furieux pour l’avertir de rester loin de son fils.

#3. Reine Aminata et Yuka Sakazaki contre Mariah May et Serena Deeb – Gagnante : Aminata et Sakazaki par disqualification

Mariah May a frappé Yuka Sakazaki avec la ceinture de champion pour se faire disqualifier, puis l’a frappée à plusieurs reprises avec après le match. Le segment suivant a vu Mina Shirakawa répondre à la demande de Mariah May de la soutenir. Elle n’a pas eu de nouvelles de May depuis des mois, mais elle ressent toujours quelque chose pour elle. Elles ont passé de bons moments ensemble. Mariah veut-elle Mina ? AEW veut-elle Mina ? Eh bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car Mina arrive.

Jon Moxley se dirige vers le ring avec Marina Shafir. Ils sont attaqués par surprise par Private Party, mais en vain. Claudio Castagnoli est là pour aider Moxley et Shafir. Komander tente un suicide dive sur Claudio, mais il encaisse un uppercut. Jon Moxley a un marteau et un micro. Il dit qu’il pourrait mettre fin à leur carrière maintenant, mais il ne le fera pas. Ils sont là depuis le début, et ils sont toujours exactement au même endroit. Il va leur donner ce qui leur manque. Un peu de résistance. Un obstacle à surmonter. Moxley lui brise les poignets avec le marteau !

Darby Allin arrive et affronte Moxley sur le ring. Il balance son skateboard sur Moxley, mais il se sauve rapidement. Darby Allin dit qu’il va écraser Moxley à Wrestle Dream, et qu’il deviendra alors le prochain champion du monde de l’AEW.

#4. Ricochet contre La Bête Mortos – Gagnant : Ricochet

Hangman Page dit à Tony Schiavone qu’il a observé et écouté pendant longtemps. Il savait qu’un jour Swerve Strickland serait traité et éliminé. Et il savait que ce ne serait pas seulement Swerve qui devrait payer. Des dizaines d’autres personnes qui l’ont soutenu et protégé. L’ont soutenu. Ces personnes devront également payer. Les personnes qui l’ont soutenu sur le chemin du championnat du monde de l’AEW l’entourent. Il se souvient d’avoir été suspendu et d’avoir écouté les fans chanter pour Strickland.

Page se souvient d’une autre voix au-dessus d’eux, une voix qui se fait entendre clairement depuis la table des commentateurs. Il parle de Jeff Jarrett, mais il va peut-être devoir s’en prendre à Tony Schiavone. Jarrett arrive rapidement sur le ring pour combattre Page. Ils se bagarrent jusqu’à ce que les officiels et la sécurité les séparent. Jeff Jarrett dit à Hangman Page qu’il ne le laissera pas mettre la main sur Schiavone, et il y a un groupe de gars là-bas qui veulent le combattre. Si c’est la dernière chose qu’il fera dans sa carrière, d’une manière ou d’une autre, quelque part, le Dernier Hors-la-loi va lui botter le cul.

En coulisses, Ricochet dit à Will Ospreay ce qu’il pense de lui. Il est annoncé que Ricochet affrontera Ospreay pour le championnat international de l’AEW dans deux semaines.

#5. Les Young Bucks et Kazuchika Okada contre Will Ospreay, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita (avec Don Callis) – Gagnants : Ospreay, Fletcher et Takeshita