Résultat WWE NXT, 10 octobre : The Undertaker, John Cena et Cody Rhodes illuminent le ring

Le dernier épisode de WWE NXT s’est déroulé avec une liste de stars le 10 octobre. Certaines légendes du circuit de lutte – The Undertaker, John Cena, Asuka et LA Knight – ont assisté au spectacle, avec Cody Rhodes assumant la présidence du directeur général en tant que directeur général. un invité spécial. À son arrivée sur le ring, Rhodes a fait quelques annonces passionnantes sur la WWE. Il a promis un tournoi masculin après la conclusion de la compétition féminine.

En regardant les actions sur le ring, Ilja Dragunov a défendu son championnat NXT contre Dominik Mysterio, tandis qu’Asuka a défié Roxanne Perez pour un seul combat. Une bagarre dans un pub a vu les Brawling Brutes triompher de Gallus. Dans les autres combats, Lola Vice a battu Dani Palmer et Carmelo Hayes a pris le dessus sur Bron Breakker.

Asuka contre Roxanne Pérez :

Roxanne Perez avait initialement le dessus et a obtenu un retrait précoce. Asuka, cependant, a réussi à esquiver l’attaque, plongeant hors du ring. Elle est revenue avec un dropkick et une attaque à la hanche avant de lancer un cross-body sur son adversaire. Asuka a ensuite essayé d’utiliser son emblématique Lock-in mais a échoué dans sa tentative. Elle a finalement fait le travail avec un grand coup de pied.

Les Brawling Brutes et Tyler Bate contre Gallus :

Étant une bagarre dans un pub, le match mettait en vedette un certain nombre d’objets, notamment des poubelles et des boules de bowling. Butch s’est blessé au début avant de recevoir un traitement brutal de la part de l’équipe adverse. Il a ensuite plongé dehors avant que Ridge et Bate ne puissent l’attaquer avec des vrilles en avion tandem. Ridge a ensuite amené une table à l’intérieur du ring, tandis que Bate a frappé la tête de Joe avec une tasse. Avec l’aide de Bate, les Brutes ont ensuite lancé une triple bombe électrique sur Joe pour remporter la victoire.

Match de championnat NXT :

Ilja Dragunov a fait un bon départ mais une distraction de Rhea Ripley a aidé Dominik Mysterio à faire un retour. Le champion a réalisé un gros suplex avant de tenter d’énormes côtelettes. Dragunov a ensuite réussi un retrait avec l’avant-bras volant avant de remporter la victoire avec le Torpedo Moskau.

Dani Palmer contre Lola Vice :

Palmer a commencé le combat sur une note prometteuse. Les deux lutteurs ont échangé leurs prises avant que Lola Vice ne lance un crossbody depuis la troisième corde. Palmer est revenu au concours avec quelques gros dropkicks. Vice a contré avec un verrou triangulaire et a assommé Palmer d’un coup de pied brutal à la tête.

Carmelo Hayes contre Bron Breakker :

Le match a débuté lorsque Cena et Heyman se tenaient au bord du ring. Breakker a pris le contrôle très tôt en utilisant un gutbuster. Carmelo Hayes a rebondi avec quelques frappes avant de se lancer dans un face-buster modifié. Solo Sikoa a tenté de provoquer une interférence mais a été arrêté par Cena. Hayes a finalement gagné le combat contre le rien que du filet.