Waltraud Grubitzsch | alliance d’images via Getty Images

Les prix du pétrole se sont régulièrement améliorés ces dernières semaines, soutenus par les réductions de production en cours et le déploiement en masse des vaccins Covid.

Les contrats à terme internationaux de référence sur le Brent se sont négociés à 61,22 $ le baril mardi matin, soit environ 1,1% de plus, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate se sont établis à 58,54 $, en hausse de près de 1%.

Le PDG de BP, Bernard Looney, a décrit 2020 comme la « plus difficile » de sa carrière, tandis que le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré que les 12 derniers mois « présentaient les conditions de marché les plus difficiles qu’Exxon Mobil ait jamais connues ».

La semaine dernière, la grande société pétrolière et gazière britannique BP a annoncé sa première perte nette en année pleine depuis une décennie, tandis que le géant pétrolier américain Exxon Mobil a annoncé son quatrième trimestre consécutif de pertes. Le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a également signalé une forte baisse de ses bénéfices en année pleine.

L’industrie pétrolière et gazière a été mise en chute libre l’année dernière, alors que la pandémie de coronavirus a coïncidé avec un choc de demande historique, la chute des prix des produits de base, l’évaporation des bénéfices, des réductions de valeur sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.

Les actions de Total sont en hausse d’environ 0,8% depuis le début de l’année, après avoir chuté de plus de 28% l’an dernier.

La major de l’énergie a déclaré que le bénéfice net pour l’année 2020 était de 4,06 $ milliards de dollars, dépassant les attentes de 3,86 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par Refinitiv. Il comparé à 11,8 $ milliards pour l’exercice 2019, reflétant une baisse de 66% sur un an.

Le mois dernier, Total est devenu la première grande société énergétique mondiale à quitter l’American Petroleum Institute suite à un examen de l’influent lobby pétrolier et gazier.

Total a déclaré qu’il avait décidé de ne pas renouveler son adhésion à l’API cette année, invoquant des désaccords sur les politiques climatiques et le soutien du groupe à l’assouplissement des réglementations de forage.

On pensait que cette décision représentait un fossé croissant entre les majors pétrolières et gazières de chaque côté de l’Atlantique.

Les majors pétrolières et gazières européennes ont généralement été considérées comme plus disposées à accélérer les plans de réduction des émissions de carbone ces dernières années, tandis que des pairs américains tels que Chevron et Exxon Mobil ont résisté aux appels à la diversification de leur portefeuille.

Cela survient alors que l’industrie mondiale du pétrole et du gaz fait face à la pression croissante des militants d’urgence climatique, des investisseurs activistes et des décideurs du monde entier.

S&P Global Ratings – l’une des sociétés de notation les plus influentes – a averti le mois dernier qu’elle pourrait réduire la note de crédit d’un certain nombre de grands producteurs, notamment Total, Royal Dutch Shell et ExxonMobil.

La firme de notation a déclaré qu’elle pensait que « la transition énergétique, la volatilité des prix et une rentabilité plus faible augmentent les risques pour les producteurs de pétrole et de gaz ».