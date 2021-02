«  Résultat remarquable  »: de gros gains sont probables pour l’économie cette année même si les dommages causés par le COVID-19 persistent

C’était censé être un hiver sombre pour l’économie.

Mais soutenue par l’aide humanitaire du gouvernement, la baisse des cas de COVID-19 et le déploiement du vaccin, la croissance se développe rapidement et l’économie devrait exploser cette année à mesure que les restrictions liées à la pandémie s’atténueront.

Certains économistes prévoient même que d’ici la fin de 2021 et tout au long de 2022, la production intérieure brute du pays sera plus importante qu’elle ne l’aurait été si la pandémie ne s’était pas produite.

«C’est un résultat particulièrement remarquable, surtout si l’on considère que (au lendemain de la grande récession de 2007-09), l’économie américaine n’est jamais vraiment revenue sur son chemin d’avant la récession», a écrit l’économiste en chef de Morgan Stanley Chetan Ahya dans une note aux clients. .

Barclays, Morgan Stanley et Oxford prévoient tous une croissance d’environ 6,5% cette année, ce qui serait la meilleure depuis 1984. Goldman Sachs est à la recherche d’une avance de 7%.

D’autres économistes ne sont pas aussi optimistes mais s’attendent tout de même à une croissance nettement plus forte que prévu.

Cela ne veut pas dire que la crise évitera les cicatrices de longue durée que les experts craignaient: des entreprises fermées, des millions d’Américains au chômage de longue durée et des millions d’autres qui ont abandonné la population active. Mais la reprise plus robuste devrait limiter les dégâts.

Certains experts affirment que la croissance plus rapide pose également le risque d’une montée en flèche de l’inflation qui pourrait finalement déclencher une récession.

Et des variantes plus contagieuses du virus pourraient nuire aux perspectives optimistes.

La relance économique a alimenté le renouveau

La principale raison des prévisions plus brillantes? Oncle Sam.

Le paquet de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès en décembre a fourni des chèques de relance de 600 dollars à la plupart des Américains et des allocations de chômage prolongées pour 11 millions de personnes, en ajoutant un supplément fédéral hebdomadaire de 300 dollars. La mesure de 1,9 billion de dollars proposée par le président Biden – dont la plupart devrait passer parce que les démocrates contrôlent le Sénat – fournirait un autre chèque de relance de 1400 $ aux particuliers et prolongerait les prestations sans emploi jusqu’en septembre, ajoutant 100 $ supplémentaires au bonus fédéral.

«Nous avons eu des tas de mesures de relance», déclare Jonathan Millar, économiste américain en chef adjoint de Barclays.

Les consommateurs débordent d’argent

Jusqu’à présent, les paiements de secours, y compris ceux que le gouvernement fédéral a versés l’année dernière, ont mis un montant collectif de 1,5 billion de dollars dans les poches des Américains – une manne qui devrait s’élever à 2 billions de dollars d’ici début mars, selon Morgan Stanley. Les consommateurs dépensent déjà leur trésor. Les ventes au détail ont bondi de 5,3% en janvier alors que les acheteurs ont fait des folies sur les voitures, les meubles, les vêtements et les appareils ménagers.

Dans le même temps, les cas quotidiens de coronavirus sont tombés à 68000 contre 250000 en janvier, sur la base d’une moyenne mobile sur sept jours, selon High-Frequency Economics. Et les hospitalisations sont en baisse dans tous les États, dit Oxford. Cela encourage davantage d’Américains à visiter des restaurants et des magasins et incite certaines villes et certains États à assouplir les restrictions, dit Daco. Vendredi, New York devrait permettre aux restaurants de fonctionner à 35% de leur capacité, contre 25%.

Les revenus des restaurants et bars, l’industrie la plus touchée par la pandémie, ont augmenté de 6,9% le mois dernier.

En conséquence, JP Morgan Chase prédit que l’économie croîtra à un rythme annuel de 5% ce trimestre, tandis qu’Oxford prévoit un gain de 7,1%, des chiffres qui supposent que la relance de 1,9 billion de dollars sera adoptée et commencera à augmenter les dépenses dès mars. En décembre, avec la flambée de la pandémie, de nombreux économistes ont estimé que le PIB stagnerait ou même baisserait au début de l’année.

«Cette année va commencer beaucoup plus fort en raison des dépenses de consommation», et cela devrait contribuer à propulser une croissance vigoureuse plus tard dans l’année, a déclaré Gregory Daco, économiste américain en chef d’Oxford.

Le déploiement de vaccins qui, selon certains experts, devrait également renforcer l’immunité du troupeau d’ici le milieu de l’année et, avec le temps plus chaud, inciter les consommateurs à visiter des restaurants, à voyager et à ouvrir leur portefeuille.

Bien que Daco ne s’attende pas à ce que l’économie atteigne son niveau d’avant la pandémie, il dit que ce jalon serait atteint si le Congrès approuve un autre billion de dollars à 2000 milliards de dollars de relance dans le cadre du plan de dépenses à long terme proposé par Biden pour moderniser les infrastructures et répondre à changement climatique, entre autres initiatives.

Combien d’emplois reviendront?

Après que les États-Unis aient récupéré 12,4 millions, soit environ 56%, des 22,4 millions d’emplois supprimés au printemps dernier, Millar et Daco estiment que 6 millions de postes supplémentaires seront récupérés cette année. Cela laisserait encore 4 millions d’emplois manquants, ce qui suggère que la crise laissera des cicatrices durables malgré une économie qui pourrait redémarrer rapidement.

La plupart de ces emplois devraient reprendre d’ici la fin de 2022, dit Millar. Pourtant, le nombre de personnes sans travail depuis six mois ou plus est passé de 1,3 million avant la pandémie à 4 millions, le plus depuis fin 2013. Ces travailleurs ont traditionnellement plus de mal à trouver un emploi parce que leurs compétences s’érodent ou les employeurs sont moins disposés à embaucher. leur.

Et plus de 100 000 restaurants ont fermé définitivement, estime la National Restaurant Association. Peut-être que 50 à 75% seront remplacés par de nouveaux points de vente dans un an ou deux, disent Daco et Millar. Mais cela signifie que de nombreux emplois seront perdus à long terme. Les travailleurs de la restauration sans emploi devront se recycler dans des domaines en croissance, tels que la technologie ou le commerce électronique. Bien que beaucoup le fassent, d’autres auront du mal avec de tels changements.

Ces travailleurs découragés peuvent rester en dehors de la population active. Daco s’attend à ce que la part d’Américains travaillant ou recherchant un emploi passe de 61,4% actuellement à 62,4% d’ici la fin de l’année. Millar ne s’attend pas à ce que le chiffre revienne à son niveau d’avant la pandémie de 63,3% jusqu’en 2023.

Pourtant, dit-il, une création d’emplois saine, renforcée par l’aide fédérale, devrait atténuer le coup.

«Il y aura un élément de cicatrisation», dit-il, mais «ce n’est pas le problème que nous pensions que ce serait.

L’inflation est-elle une menace?

Avec la flambée des dépenses de consommation, les employeurs peuvent avoir du mal à trouver des employés, en particulier avec de nombreux Américains qui ne travaillent ni ne cherchent d’emploi, selon les économistes. Cela pose un risque d’inflation alors que les employeurs augmentent les salaires pour attirer les travailleurs, ce qui conduit la Fed à augmenter brusquement les taux d’intérêt et à «augmenter la probabilité d’une récession», écrit Ahya de Morgan Stanley.

La Fed a promis de maintenir son taux directeur près de zéro même après que l’inflation ait dépassé l’objectif de 2%, mais la montée en flèche des prix pourrait lui forcer la main, suggère-t-elle.

Millar et Daco ne sont pas d’accord, affirmant que l’inflation augmentera probablement au-dessus de 2% d’ici le milieu de l’année, mais retombera à mesure que davantage d’Américains reviendront sur le marché du travail. Ils soulignent les forces à long terme qui ont freiné les augmentations de prix, telles que les achats en ligne à prix réduit et les attentes des consommateurs selon lesquelles l’inflation restera faible.