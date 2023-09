Résultat rare : Edmond Man déclaré non coupable de meurtre pour cause de maladie mentale

Un homme Edmond qui a tué par balle ses parents en 2019 a été déclaré non coupable jeudi pour cause de maladie mentale.

Eli Walker, 23 ans, sera désormais envoyé dans un établissement psychiatrique public à Vinita pour y être soigné.

Ce qui n’est pas contesté dans cette affaire, c’est qu’il a abattu ses parents dans leur maison du nord d’Edmond au début du 4 mars 2019, après une dispute. Il a déclaré à son jeune frère qu’il « avait tiré sur leurs parents parce qu’ils lui envoyaient des messages télépathiques et qu’ils étaient des adorateurs de Satan », a rapporté la police dans une déclaration sous serment au tribunal.

Il a également dit à son frère que tout allait bien et qu’il enterrait les corps. Il avait alors 19 ans.

Lors d’une brève audience, un juge l’a déclaré non coupable pour cause de maladie mentale de deux chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de possession d’un engin explosif.

La juge du district du comté d’Oklahoma, Natalie Mai, a tiré cette conclusion après que les procureurs et son avocat de la défense ont stipulé qu’il souffrait d’une maladie mentale en 2019 qui le rendait incapable de faire la distinction entre le bien et le mal.

Elle a ordonné qu’il ne soit pas libéré « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ait été prise selon laquelle il ne représente plus un danger pour la paix et la sécurité publiques ».

Un verdict de non-culpabilité pour cause de maladie mentale est rare

Le résultat est rare.

« Le public croit que la défense d’aliénation mentale est utilisée régulièrement alors qu’en réalité elle est utilisée dans moins de 1 % des affaires pénales », ont écrit le psychologue légiste Shawn Roberson et l’ancienne procureure Connie Smothermon dans un article de 2016 pour l’Oklahoma Bar Journal, un publication pour les avocats.

À la mi-août, 37 personnes se trouvaient dans les établissements psychiatriques de l’État à Vinita qui ont été déclarées non coupables pour cause d’aliénation mentale. L’un d’eux est détenu depuis plus de 40 ans, selon le Département de la santé mentale et des services de lutte contre la toxicomanie de l’Oklahoma.

À Vinita, 36 personnes ont été déclarées non coupables pour cause de maladie mentale.

La sœur de Walker, Ashten West, a remercié la nouvelle procureure, Vicki Behenna, d’avoir accepté le résultat.

« Il a fallu quatre ans et demi pour en arriver là », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Mais nous y sommes, avec les résultats que nous avions tous espérés depuis le début, et ce que nous savons que mes parents auraient voulu. »

Avant l’audience, elle a dit à son frère au tribunal qu’elle l’aimait et lui a demandé s’il avait froid. « Il m’a dit : ‘Non, je vais bien' », a-t-elle déclaré.

L’avocat de la défense Derek Chance a déjà décrit Walker comme « extrêmement paranoïaque et délirant.«

« Maman pensait qu’elle pouvait mieux prendre soin de lui que quiconque et elle n’avait ni la prévoyance ni la compréhension de ce qui pouvait arriver », a déclaré Chance après l’audience. « C’est une tragédie. »

L’avocat a qualifié l’affaire d’extrêmement difficile. « Je pense que nous avons pris la bonne décision », a-t-il déclaré.

Que s’est-il passé en 2019 ?

Walker pourrait avoir une audience dans 45 jours pour déterminer s’il peut être libéré. Son avocat a déclaré que l’audience avait été levée puisque Walker avait stipulé qu’il serait considéré comme un danger pour le public et qu’il aurait besoin d’un traitement à long terme.

La police s’est rendue au domicile pour la première fois après que le frère, Isaiah Walker, a appelé le 911 à 2 h 29 le 4 mars 2019.

« Il y a des coups de feu dans ma maison et je crois que c’est mon frère », a déclaré Isaiah Walker.

À un moment donné, on peut l’entendre dire à Eli Walker : « Maman m’a dit de les appeler, alors j’appelle. »

La police a rapporté qu’Eli Walker était sorti et s’était rendu sans incident. Dans sa chambre, la police a retrouvé le corps de son père sur le sol et un pistolet semi-automatique Glock sur le lit. Dans l’entrée, la police a retrouvé le corps de sa mère.

Eli Walker, dont le nom complet est Michael Elijah Walker, a admis avoir tiré sur ses parents, selon l’affidavit du tribunal. Il a déclaré que la dispute avait commencé après leur avoir posé une question sur le satanisme. Il a déclaré avoir tiré sur son père, Michael Logan Walker, 50 ans, dans la chambre et sur sa mère, Rachael May Walker, 44 ans, alors qu’elle s’enfuyait vers la porte d’entrée.

Il a déclaré qu’il avait de nouveau tiré sur sa mère après avoir rechargé et obtenu un oreiller pour étouffer le son « parce qu’il croyait qu’elle était encore en vie », selon l’affidavit.

Il a également déclaré à la police qu’il pensait avoir fait « la bonne chose ».

Les procureurs précédents dans cette affaire avaient conclu à ses actes pendant le crime et ses déclarations à la police montraient qu’il savait distinguer le bien du mal. Ils ont allégué qu’il avait en réalité tiré sur ses parents parce qu’ils refusaient de le laisser fumer de la marijuana chez eux.

Il a été accusé de possession d’un engin explosif, ainsi que de meurtre, car la police a trouvé quatre engins artisanaux dans sa chambre. Les membres de l’équipe anti-bombe ont déterminé que les appareils « semblaient fonctionner », a rapporté la police.

On a également trouvé dans la maison une cruche d’eau intitulée « Eau bénite » sur la table basse du salon et une note manuscrite contenant les dix commandements collée sur le cadre de la porte de la buanderie.

Cet article a été initialement publié sur Oklahoman : L’homme d’Edmond n’est pas coupable pour cause de maladie mentale dans la mort de ses parents