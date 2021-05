Résultat des élections écossaises 2021 en direct – Le SNP détient deux autres sièges mais la part des voix diminue

La députée conservatrice Jill Mortimer est « submergée » par sa victoire écrasante à Hartlepool

Les conservateurs de Boris Johnson ont pris le siège du bastion du «mur rouge» du Labour à Hartlepool, remportant la circonscription pour la première fois depuis sa création il y a près de 50 ans.

La candidate conservatrice Jill Mortimer a remporté une majorité impressionnante de près de 7 000 personnes lors de la cruciale compétition électorale partielle. M. Johnson a crédité le «rebond» de la crise de Covid pour les succès électoraux anticipés.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a été exhorté à «changer de direction», alors qu’il fait face à une réaction violente de la gauche. « Impossible de blâmer Jeremy Corbyn pour ce résultat », a déclaré Diane Abbott, proche alliée de l’ex-leader.

Les premiers résultats sont à venir pour le concours du parlement écossais à enjeux élevés. La dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, veut un mandat pour un référendum sur l’indépendance – promettant de tenir un vote «légal» si elle remporte la majorité à Holyrood.

Les résultats de plus de concours locaux et de maires, y compris les bulletins de vote dans les West Midlands et Tees Valley, sont attendus vendredi. À Londres, le maire Sadiq Khan devrait être réélu pour un second mandat.