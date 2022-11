Résultat de l’élection partielle de Brooks-Medicine Hat pour déterminer l’avenir du premier ministre à la législature

Les électeurs de Brooks-Medicine Hat décideront aujourd’hui si le premier ministre de l’Alberta obtiendra un siège à l’Assemblée législative.

La première ministre Danielle Smith se présente comme candidate à l’élection partielle dans cette circonscription parce qu’elle n’était pas députée en exercice lorsqu’elle a été élue chef du Parti conservateur uni le mois dernier.

Smith avait initialement annoncé qu’elle voulait se présenter dans sa circonscription de Livingstone-Macleod. En fin de compte, un député de l’UCP qui n’avait pas l’intention de se représenter a démissionné tôt afin que le premier ministre puisse se présenter plus tôt au siège vacant de Medicine Hat.

La course de 28 jours a commencé le jour où Smith a prêté serment. Ainsi, moins d’une semaine après que 124 000 membres de l’UCP ont élu son chef, elle s’est tournée vers la conviction de 34 060 résidents du sud-est de l’Alberta de voter pour elle.

Lors du vote par anticipation à Brooks-Medicine Hat, 4 231 personnes ont voté, soit 12,4 % des électeurs éligibles.

Smith a déclaré à un forum des candidats dans la circonscription la semaine dernière que les résidents lui parlaient d’emplois et de croissance économique, d’abordabilité, de soins de santé et de résistance à Ottawa. Smith a déclaré que ce seront ses domaines d’intervention pour la circonscription si elle est élue.

Elle se présente contre la candidate du NPD Gwendoline Dirk; Barry Morishita, qui dirige le Parti centriste de l’Alberta; et deux autres candidats de partis plus à droite — Bob Blayone pour le Parti de l’indépendance de l’Alberta et Jeevan Mangat du Parti de l’indépendance de Wildrose.

“Je ne pense pas qu’il soit probable que quelqu’un d’autre que Danielle Smith gagne”, a déclaré Lori Williams, professeure agrégée de sciences politiques et d’études politiques à l’Université Mount Royal.

“Mais ce n’est pas toute l’histoire. Je pense que la marge de victoire fait une différence, et une victoire tiède pourrait à nouveau soulever des questions sur la viabilité du leadership de Danielle Smith.”

L’ancien maire de Brooks, Barry Morishita, affrontera le premier ministre de l’Alberta lors de l’élection partielle de mardi. (Dan McGarvey/CBC)

Morishita, qui est un ancien maire de Brooks, dit qu’il y a une idée fausse selon laquelle la circonscription est complètement rurale, et les gens ne comprennent pas qu’elle a des composantes urbaines et traite des problèmes allant des soins de santé à l’agriculture.

“Je ne pense pas que Danielle connaisse la région, avec tout le respect que je lui dois”, a déclaré Morishita.

“Elle parle de ruralité, mais je ne pense pas qu’elle comprenne la dynamique et le caractère unique de cette circonscription.”

Le candidat du NPD a également remis en question la compréhension de Smith des électeurs. Dirk dit que le gouvernement de l’UCP a coupé le financement de l’établissement postsecondaire où elle enseignait et qu’elle a finalement décidé de s’impliquer avec le NPD.

“Cela ne me fait pas peur”, a-t-elle déclaré à propos de sa campagne contre le premier ministre. “Je sais réellement ce dont notre communauté a besoin.”

L’élection partielle n’a été déclenchée que pour cette circonscription, bien que Calgary-Elbow n’ait pas de député en exercice.

Les bureaux de vote ferment à 20 heures, les résultats étant attendus peu de temps après.